Robles expresa a su colega moldavo el apoyo de España a la paz y legalidad internacionales

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Moscú, 23 abr (EFE).- La ministra de Defensa de España, Margarita Robles, se reunió este jueves en Chisinau, capital de Moldavia, con su homólogo de esa antigua república soviética, Anatolie Nosatii, al que expresó su apoyo a la paz y legalidad internacional.

Robles, que llegó a ese país procedente de la vecina Ucrania, ensalzó junto a su colega moldavo la cooperación y la defensa de los valores democráticos y la paz, según informó el Ministerio de Defensa de España.

El comunicado oficial destaca que la ministra transmitió a Nosatii «la firmeza del compromiso de España con Ucrania», algo de vital importancia para un país que comparte más de 1.000 kilómetros de frontera con otro que está en guerra desde 2022.

Destaca que precisamente dicha contienda es la principal preocupación para Moldavia -presidida por la europeísta Maia Sandu-, que siente la amenaza, casi de forma diaria, en su territorio.

Robles ha enviado un mensaje de tranquilidad a Nosatii porque -dijo- «defendemos los mismos valores, los derechos humanos, la legalidad internacional y la paz».

«Vamos a seguir ayudando y, en el marco del programa de prioridades de la Unión Europa, mantendremos la colaboración y la opción de estudiar el envío de capacidades a Moldavia como país fronterizo de la zona de conflicto», afirmó.

Por su parte, Nosatti agradeció la ayuda y postura de España en relación con la guerra en Ucrania, en la que Moldavia también se puso desde un primer momento de parte de Kiev.

Robles es la primera titular de Defensa española que visita Moldavia, país que aspira a ingresar en la Unión Europea (UE) en 2030 y que se ha visto obligado a reforzar el gasto en seguridad ante las amenazas híbridas rusas.

En la reunión también el secretario general de Política de Defensa, almirante Juan Francisco Martínez Núñez, precisa la nota.

Robles aseguró el miércoles en Kiev que el Gobierno de España no dejará de apoyar a Ucrania pese a la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán, una conflicto que calificó de incomprensible y contrario al derecho internacional.

«Es verdad que están pasando unas cosas terribles en Oriente Medio pero no nos podemos olvidar de Ucrania», dijo la víspera en declaraciones a los medios.

Robles explicó que se comprometió ante los dirigentes ucranianos con los que se reunió en Kiev a enviar más material militar, pero declinó por «prudencia» dar más detalles sobre la asistencia que tiene pensado ofrecer España en este capítulo.

La ministra afirmó también que «España va a estar siempre con la paz», y señaló sobre el conflicto de Irán que es «una guerra sin motivo», «contra el derecho internacional» y «que no tenía sentido».

La titular de Defensa hizo esas declaraciones después de recibir del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, la Orden de la Princesa Olga, una de las más importantes que otorga Ucrania y que se concede exclusivamente a mujeres.EFE

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