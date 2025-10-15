Robles no descarta que España participe en compras de material militar de EE.UU. para Kiev

Bruselas, 15 oct (EFE).- La ministra española de Defensa, Margarita Robles, no descartó este miércoles que España participe en el futuro en la iniciativa de la OTAN de la Lista de Necesidades Prioritarias de Ucrania (PURL, por sus siglas en inglés), con la que los aliados compran material militar estadounidense para enviarlo a Kiev.

«Creo que en este momento son más de veinte los países que están pensando en esa posibilidad y España va a ser siempre parte de la solución a los problemas», dijo en declaraciones a la prensa durante la reunión de titulares de Defensa de la OTAN que se celebra hoy en Bruselas.

Agregó que España «va a estar siempre ayudando a Ucrania y, si es necesario entrar en esta iniciativa para ayudar a Ucrania, la prioridad es Ucrania y ahí ponemos el foco».

«Evidentemente, España estará con el resto de los países en esa iniciativa PURL o en la que sea necesaria para ayudar a Ucrania, que es la prioridad en el 2025», insistió.

«En el tiempo, cuando sea necesario y todos los países aliados estén de acuerdo, España va a ser, como siempre tratamos de ser, la solución a los problemas que tiene Ucrania y, desde luego, si se considera que esa iniciativa va a ayudar a solucionar, desde luego España será una parte de la solución al gran problema de Ucrania», recalcó.

La iniciativa PURL, financiada por aliados europeos y Canadá, consiste en paquetes periódicos por un valor aproximado de 500 millones de dólares cada uno para la adquisición de armamento y munición fabricados en EE. UU. que Kiev considera claves para su defensa. EFE

