Robles pide no «sacar de contexto» las palabras de Trump sobre el gasto militar español

Bruselas, 15 oct (EFE).- La ministra española de Defensa, Margarita Robles, pidió este miércoles no «sacar de contexto» las declaraciones en las que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó el nivel del gasto militar de España y aseguró que su país está comprometido con la OTAN.

«Yo creo que las palabras de Trump no se pueden sacar de contexto, que a veces hay un cierto interés en sacarlas de contexto, porque lo verdaderamente importante, que todo el mundo sabe, es que España tiene un compromiso firme con la Alianza Atlántica, que es un aliado responsable, que es un aliado serio», dijo en declaraciones a la prensa durante la reunión de titulares de Defensa de la OTAN que se celebra en Bruselas. EFE

