Robles responde a EE.UU. que España nunca apoyará guerra sin aval de derecho internacional

Compartir

1 minuto

Bruselas, 18 jun (EFE).- La ministra española de Defensa, Margarita Robles, respondió este jueves a Estados Unidos que España nunca apoyará una actuación militar que no cuente con el respaldo del derecho internacional y subrayó que el país es un aliado «responsable y comprometido».

Así lo dijo en referencia a las declaraciones hoy del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien volvió a abroncar este jueves a los aliados que no asistieron a Estados Unidos tras la petición de ayuda de ese país para el uso de bases o puertos europeos con el fin de atacar objetivos en Irán. EFE

mb-rja/ahg/rml