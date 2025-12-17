Robles traslada a su homólogo libanés el apoyo «bilateral» de España para lograr la paz

3 minutos

Beirut, 17 dic (EFE).- La ministra española de Defensa, Margarita Robles, ha trasladado a su homólogo libanés, Michel Menassa, el compromiso firme de España apoyando a Naciones Unidas en UNIFIL y, en su caso, «bilateralmente», porque aunque «formalmente hay una situación de paz, cada día sigue habiendo muertos».

Precisamente este martes, durante la visita de Robles al contingente español desplegado en el sur de Líbano, en Marjayún, Israel lanzó dos ataques con drones contra dos vehículos en las localidades de Al Tayeb y Sablain, en el que resultaron muertas tres personas y siete heridas, una de ellas de gravedad.

Lo ha confirmado la propia ministra en declaraciones a los medios tras mantener un encuentro bilateral con el ministro de Defensa libanés en la sede ministerial, en Beirut, en el que han abordado la situación en el país.

«La situación es complicada. Es verdad que en este momento hace un año que ha habido un acuerdo de paz, pero no podemos olvidar la realidad. Precisamente ayer mismo, cuando estábamos aquí, ha habido dos ataques que se han traducido en 3 muertos y 7 heridos», ha señalado Robles.

Durante la reunión, la ministra ha manifestado el apoyo de España y de sus Fuerzas Armadas al Líbano y su firme compromiso con la misión de Naciones Unidas, en la que el país participa con alrededor de 700 militares, la mayoría pertenecientes a la brigada Guadarrama.

«Es un momento difícil y por eso tenemos que seguir firmemente comprometidos con la paz, apoyando a Naciones Unidas y, en su caso, bilateralmente a Líbano», ha incidido Robles.

Por su parte, el ministro libanés le ha transmitido su preocupación por el futuro, una vez termine UNIFIL en diciembre de 2026, y, por ello, para Robles es muy importante incidir en el entrenamiento y la formación de las Fuerzas Armadas libanesas.

Durante su estancia en Líbano, la ministra ha conocido de primera mano la situación actual de los cascos azules españoles, de manos del general de brigada Antonio Bernal Martín, que también lidera el sector este, compuesto por unos 3.500 efectivos de siete nacionalidades diferentes (India, Nepal, Indonesia, Serbia, El Salvador, Brasil y España).

Además, esta mañana ha visitado una de las 12 posiciones que tiene UNIFIL a lo largo de la ‘Blue line’, la frontera que separa Líbano e Israel, para vigilar que no se produzca una escalada en el conflicto entre ambos países.

Posteriormente, en la base Miguel de Cervantes, donde está desplegado el contingente español, ha inaugurado un proyecto de cooperación con la población civil libanesa por el que España ha donado material sanitario a la localidad de Kafer Chouba.

Se trata de tres equipos completos de atención primaria que incluyen bombonas de oxígeno, sillas de ruedas, muletas o tensiómetros, entre otros materiales. EFE

td/rf