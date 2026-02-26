Rocío Márquez y Pedro Rojas-Ogáyar llevan a Nueva York un réquiem flamenco sobre el duelo

Alicia Sánchez Gómez

Nueva York, 25 feb (EFE).- A través de «quejíos» y el resonar de una guitarra española, la cantaora Rocío Márquez y el guitarrista Pedro Rojas-Ogáyar presentaron este miércoles en Nueva York ‘Himno Vertical’, un réquiem contemporáneo sobre el duelo.

Los artistas inauguraron en el Graduate Center de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY) la edición número 25 del Festival de Flamenco, en la que presentaron ‘Himno Vertical’, un proyecto de once canciones escrito de manera conjunta y publicado en 2025.

Sobre el escenario, Miguel Marín, el director de esta cita flamenca que tiene lugar cada año en la Gran Manzana, presentó a los andaluces en inglés: «El flamenco llegó a Nueva York a través de la puerta de la fascinación y la modernidad. Esa es una de las razones por la que hoy inauguran el festival estos artistas, porque ellos dan forma a la idea de honrar a los pioneros pero también de caminar hacia el futuro».

Un ‘show’ intimista para un ‘Himno Vertical’

Tras las palabras de Marín, Rojas, vestido con camisa y pantalón negros, entró al auditorio y dio comienzo al espectáculo con un solo de guitarra acústica al que se unió momentos después la cantaora, que lucía un elegante vestido del mismo color que su compañero.

Para trasladar este álbum conceptual al escenario, los músicos eligieron una puesta en escena sobria e intimista compuesta solo por dos sillas y sus micrófonos, de manera que la atención se dirigía completamente al sonido de la guitarra y la voz de Márquez.

La canción que dio el pistoletazo de salida al ‘show’ fue ‘Apariencia-fandango’, en la que la cantaora susurraba al micrófono frases ininteligibles que se entrelazaban con su cante y que iban tomando forma mientras un pedal de ‘loop’ repetía en bucle sus palabras.

Con esta peculiar forma de cantar y alternando entre la guitarra acústica y la eléctrica, los artistas interpretaron ante el público todos los temas que componen ‘Himno Vertical’, entre ellos ‘Sombra-soleá’; ‘Ausencia-malagueña’ y ‘Destino-bulerías’, arrancando sonoros aplausos del público y algún que otro ‘¡Olé!’.

Música que florece del duelo

La música que hoy resonó en las paredes de CUNY florece del duelo que los músicos atravesaron tras la muerte de dos seres queridos: el padre de Rojas y la prima de Márquez, a la que la cantaora consideraba una hermana.

«Nuestras almas necesitaban transitar este tema. Tanto Pedro como yo tenemos esa visión del ‘agradecido recuerdo’. Es una despedida, claro, pero también una gratitud inmensa por todo lo que se ha compartido», explicó la onubense en una entrevista con EFE antes de subirse al escenario.

Su prima estaba presente en el tema ‘Apariencia’, un emotivo fandango que entrelaza el flamenco tradicional con la lírica contemporánea, pues a través de ella Márquez aprendió a interpretar su primer palo flamenco: el fandango de Huelva.

El álbum, cuyo título nace del poemario ‘Poesía vertical’ del argentino Roberto Juarroz, surgió a raíz de improvisaciones de los dos artistas.

«Nos sorprendió porque después de las improvisaciones había muchísimo material. Nos quedamos con lo más sustancial», recordó la andaluza.

Nueva York se rinde al cante flamenco

Esta no es la primera vez de Márquez en el Festival de Flamenco de Nueva York, que para celebrar sus 25 años ha reunido a más de 180 artistas entre los que también se encuentran Olga Pericet, Gerardo Núñez, Sara Baras o Raquel Heredia.

Antes de interpretar ‘Himno Vertical’ en la ciudad, Márquez se preguntaba cómo recibiría el público estadounidense un tema tan complejo como el de este álbum, que explora la muerte y el duelo desde un canto de múltiples voces anónimas.

No obstante, la cantaora recordó de manera positiva otros años del festival en los que el público fue «muy receptivo y abierto», y resaltó que «hay una comunidad alrededor del flamenco» en la Gran Manzana.

Esa comunidad a la que hacía referencia Márquez estuvo presente hoy en el salón de actos Proshansky Auditorium del CUNY, donde se celebró la vida y la muerte con un réquiem de flamenco que honró no solo el final, sino también el comienzo. EFE

