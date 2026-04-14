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Rodríguez confirma que sostuvo encuentros con ConocoPhillips y ExxonMobil en Venezuela

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Caracas, 14 abr (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó este martes que su Gobierno sostuvo encuentros con representantes de empresas como ConocoPhillips y ExxonMobil, entre otros «grupos», semanas después de la reforma de hidrocarburos que abrió el sector a inversión privada y extranjera.

«Hemos estado recibiendo distintos grupos de empresas, desde las más grandes, como Conoco, Exxon, ayer firmamos con Chevron. Hemos estado escuchando a todas las empresas, sus puntos de vista, sus recomendaciones», declaró la mandataria encargada durante un encuentro con una delegación del Departamento de Energía de EE.UU. en el palacio presidencial de Miraflores. EFE

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