Rodríguez culpa al «pataleo del PP» de que no se congelen alquileres como en Nueva York

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Naciones Unidas, 16 jul (EFE).- La ministra española de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno de España, Isabel Rodríguez, cargó este jueves contra «el pataleo del Partido Popular (PP)» que impide, a su juicio, que en su país se congelen los alquileres como en la ciudad de Nueva York.

«En España ya es posible congelar el alquiler y si no se hace es porque el Partido Popular no quiere», declaró Rodríguez a EFE en la sede de la ONU de Nueva York tras participar en una reunión de alto nivel sobre agenda urbana.

La ministra aseguró que la ley de vivienda, ratificada por el Congreso de los Diputados en 2023, ya permite la congelación de los alquileres como la aprobada en Nueva York hace unas semanas, que afecta a casi un millón de apartamentos de renta regulada.

Sin embargo, cargó contra el PP por bloquear estos avances en las comunidades en las que gobiernan, dado que en España las competencias en materia de vivienda son autonómicas.

«Millones de españoles viven en territorios donde es posible congelar el alquiler (…). Si no sucede esto es precisamente por el boicot, el pataleo del Partido Popular que está dañando en definitiva a todas las personas que viven de alquiler», apuntó.

Rodríguez señaló que Cataluña, Navarra, País Vasco, Galicia -donde gobierna el PP- y Asturias están asumiendo parte de los compromisos recogidos en la norma, como las bonificaciones fiscales a quienes bajen el alquiler un 5 %.

El Gobierno español se encuentra precisamente negociando con sus socios un decreto de vivienda que pretenden llevar ante el Consejo de Ministros este mes de julio y que se apruebe antes de que se acabe la legislatura.

El texto, en el que según Rodríguez se verán representados «todos los grupos parlamentarios», recoge medidas desde la regulación del fraude en el alquiler de temporada hasta agilizar normas que permitan la construcción del parque público de vivienda lo antes posible.

Preguntada por las diferencias en las negociaciones, como las que mantienen Sumar y Junts, la ministra hizo un llamamiento por la «cooperación y la colaboración», como hace la ONU en su trabajo diario, para que se resuelvan.

«Confío y pido a todos los grupos políticos generosidad para alcanzar un acuerdo», sostuvo. EFE

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