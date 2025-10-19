Rodríguez dice que Bolivia tuvo que votar por derechistas ante la «mala gestión» de Arce

La Paz, 19 oct (EFE).- El presidente de la Cámara de Senadores de Bolivia y excandidato presidencial, Andrónico Rodríguez, dijo este domingo que los bolivianos llegaron a la inédita segunda vuelta presidencial con dos candidatos «de la derecha» debido a la «mala gestión» del Gobierno de Luis Arce.

«Finaliza la jornada electoral y se decide entre dos candidatos de la derecha, que llegaron hasta esta instancia gracias a la mala gestión, corrupción y división que ha generado el actual Gobierno», publicó Rodríguez en sus redes sociales.

El senador también añadió que esta situación se dio «gracias al voto nulo, a la obsesión por candidaturas únicas, al egoísmo y a la mezquindad en su máxima expresión», refiriéndose al expresidente Evo Morales (2006-2019), que impulsó el voto nulo en la primera vuelta, luego de quedarse sin posibilidades de ser candidato.

Rodríguez, que fue candidato a la presidencia en las elecciones generales del 17 de agosto por alianza Popular, dijo que mediante su postulación se intentó «unificar» el voto de los sectores populares, pero no lo logró.

«De repente tomamos decisiones muy apresuradas por la premura del tiempo y no fueron comprendidas. No hay duda de que todos tenemos un grado de responsabilidad», reconoció.

Después de «esta dura lección y experiencia, sabremos levantarnos y seguir adelante con mayor fuerza», afirmó.

Rodríguez obtuvo en la primera vuelta un 8,51 % de los votos, por detrás del senador centrista Rodrigo Paz que consiguió un 32,06 % y del expresidente derechista Jorge Tuto Quiroga (2001-2022) que llegó al 26,70 %.

El presidente del Senado se apartó del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) y de Morales, su mentor, para lanzarse como candidato presidencial por Alianza Libre, ante la división del oficialismo.

Las mesas electorales instaladas en Bolivia comenzaron a cerrar a partir de las 16.00 hora local (20.00 GMT) tras ocho horas de votación en la histórica segunda vuelta para elegir al presidente y vicepresidente del país.

Quiroga, de la alianza conservadora Libre, disputa la presidencia de Bolivia con Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC).

Para la segunda vuelta 7,5 personas estaban habilitadas para votar en todo el territorio boliviano y otros 369.308 ciudadanos en 22 países. EFE

