Rodríguez propone a Kast que Venezuela y Chile «marchen juntos» con agenda de cooperación

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Caracas, 1 ago (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, hizo este sábado un llamamiento al mandatario de Chile, José Antonio Kast, a «marchar juntos» con una agenda de amistad y cooperación, luego de que ambos países acordaran esta semana reactivar relaciones consulares y normalizar sus vínculos tras dos años de ruptura.

«Cuenta usted (Kast) también con una venezolana de bien que está encargada de las relaciones internacionales para marchar juntos y que nuestros países suramericanos marchen juntos en una agenda común, en una agenda de cooperación, en una agenda de amistad», expresó en un acto transmitido por la estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Además, la chavista agradeció las «amables palabras» de Kast, quien el jueves anunció la reactivación de las relaciones consulares y el «comienzo de una nueva etapa» para la «normalización progresiva» del vínculo quebrado en 2024, después de que la Administración del expresidente chileno Gabriel Boric (2022-2026) cuestionara la transparencia de los comicios venezolanos celebrados ese año.

El jefe de Estado chileno, quien explicó que la nueva etapa «va a permitir avanzar en tremendos desafíos» de «seguridad, de migración y de desarrollo económico», agradeció el trabajo «metódico» de los equipos diplomáticos de ambos países y valoró la «disposición» de Rodríguez para avanzar en el diseño conjunto.

Kast reiteró en múltiples ocasiones que el restablecimiento de las relaciones con Venezuela es «esencial» para su plan de expulsión de inmigrantes irregulares en vuelos hacia Caracas, una de sus principales promesas de campaña.

Según la prensa local, existen más de 75.000 órdenes de expulsión pendientes, de las cuales más de la mitad corresponden a ciudadanos venezolanos.

El quiebre de las relaciones entre Chile y Venezuela derivó en el retiro total del personal diplomático venezolano en Chile y la exigencia a los funcionarios chilenos de salir de Caracas, ordenado por el entonces presidente Nicolás Maduro (2013-2026), hoy preso en Estados Unidos.

La decisión afectó a cientos de miles de ciudadanos venezolanos en el país austral y ha complicado los mecanismos de cooperación y seguridad entre ambos países.

Según cifras oficiales, en Chile viven más de 700.000 venezolanos, mientras que en Venezuela hay cerca de 25.000 chilenos. EFE

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