Rodríguez reitera que es presidenta encargada de Venezuela tras imagen publicada por Trump

Caracas, 12 ene (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reiteró este lunes que está al frente del Ejecutivo venezolano, luego de que el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, publicara este domingo una imagen manipulada de su perfil en Wikipedia, en la que se atribuye el cargo de «presidente interino de Venezuela» en enero de 2026.

«Desde acá nosotros ratificamos y reafirmamos la soberanía y la independencia de Venezuela. He visto por allí caricaturas en Wikipedia de quien manda en Venezuela. Aquí hay un gobierno que manda en Venezuela», manifestó Rodríguez, sin mencionar a Trump, durante una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión.EFE

