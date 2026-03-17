Rodríguez Zapatero considera amnistía venezolana como «una referencia» y pide fin del odio

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Caracas, 17 mar (EFE).- El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero consideró este martes, en una nueva visita a Caracas, que la amnistía aplicada en Venezuela desde hace casi un mes será «una referencia», por lo que felicitó a la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, por su «iniciativa unilateral», en la que, dijo, «hay futuro», a la vez que llamó a poner «punto final ya» al odio.

«Esta va a ser una referencia, primero, porque no hay precedentes de una aprobación tan rápida y de una aplicación tan rápida», expresó en la sede de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) venezolana, en Caracas, junto al presidente del Legislativo, el chavista Jorge Rodríguez.

Además, señaló que la amnistía venezolana «afecta a un número mucho mayor de personas» en comparación, por ejemplo, con la aprobada en España relacionada con «el conflicto vivido en Cataluña», dijo.

El expresidente del Gobierno español, quien celebró que se reconozcan «errores», expresó que Venezuela vive un «momento histórico» y que él tiene una «esperanza fundada y cierta» en el futuro de la nación, lo que percibe «en el diálogo con muchos venezolanos, de oposición y de Gobierno».

«No hay lugar ya ni para el odio ni para el rencor, la Venezuela de hoy solo espera reconciliación, confianza, convivencia y, ¿por qué no?, abrazos. A la democracia y a los países le sientan muy bien las palabras que intentan aproximar, (…) las palabras que transmiten odio, ira, le sienta muy mal», señaló.

Rodríguez Zapatero hizo un llamamiento a que la amnistía sea «profunda e intensa» e indicó que «todas las leyes tienen resquicios e interpretaciones para llegar más allá».

Además, deseó «lo mejor» para Nicolás Maduro y la diputada Cilia Flores, detenidos en Estados Unidos tras su captura por parte de fuerzas de este país el pasado enero en medio de una serie de ataques en territorio venezolano.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional venezolana dijo que «alguna vez se sabrán todas las gestiones, todos los trámites, todas las reuniones y todos los viajes relámpagos» de Rodríguez Zapatero a Venezuela con el fin de que se «encaminaran los procesos políticos por la vía del dialogo».

La Ley de Amnistía fue aprobada el 19 de febrero para los procesos de presos políticos desde 1999, pero se aplica de forma específica a los vinculados con 13 «hechos» ocurridos en 13 años, lo que excluye el resto del período establecido, así como casos relacionados con operaciones militares.

La Justicia ha otorgado más de 7.000 libertades plenas, la gran mayoría de ellas a personas que tenían medidas cautelares.

Según organizaciones no gubernamentales y partidos opositores, los tribunales han negado la libertad plena a dos trabajadores de la prensa y al abogado Perkins Rocha, asesor jurídico de la mayor coalición opositora y de la líder y Nobel de la Paz María Corina Machado.

El expresidente del Gobierno español, quien ha sido mediador en negociaciones entre el Gobierno y la oposición de Venezuela, así como en varios casos de excarcelaciones en el país suramericano, visitó Caracas a principios de febrero, cuando se reunió con la mandataria encargada, sobre la que expresó sentir una «gran confianza».

El pasado 2 de marzo, Rodríguez Zapatero aseguró que nunca ha cobrado por sus trabajos de intermediación a favor del «diálogo» en Venezuela. EFE

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