Rodrigo Aguirre estará en el ataque de Uruguay y Yosimar Yotún será titular en Perú

Montevideo, 4 sep (EFE).- Rodrigo Aguirre estará este jueves el ataque de la selección de Uruguay en el duelo que disputará por la penúltima fecha de las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026 ante Perú, donde Yosimar Yotún jugará desde el comienzo.

A poco más de una hora para el comienzo del juego que se disputará en el estadio Centenario de Montevideo, los entrenadores presentaron los equipos con el que disputarán un encuentro que los encuentra atravesando realidades opuestas.

Uruguay jugará con Sergio Rochet; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta; Facundo Pellistri, Rodrigo Aguirre y Brian Rodríguez.

Perú lo hará con Pedro Gallese; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Luis Abram, Marcos López; Erick Noriega, Christofer Gónzales, Yoshimar Yotún; Kevin Quevedo, Kenji Cabrera y Luis Ramos.

En caso de conseguir una victoria o una igualdad, la Celeste sellará el boleto a su quinto Mundial consecutivo, luego de haber participado en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022.

Contrario a esto, Perú necesita ganar sus dos partidos y también precisa que Venezuela pierda los dos y Bolivia no sume más que un punto.

De todas formas, en caso de que eso suceda, también se deberá tener en cuenta el saldo de goles de cada una de estas tres selecciones.

El de este jueves será el décimo encuentro que la Celeste y la Blanquirroja disputarán en el Centenario por las eliminatorias sudamericanas.

Hasta el momento, Uruguay ganó siete, igualaron en una oportunidad y Perú golpeó en las dos restantes, la última en 2004 con anotaciones de Nolberto Solano, Claudio Pizarro y Jefferson Farfán.

A diferencia de lo ocurrido en los últimos cuatro, este será el primero que no tendrá a ninguno de los dos goleadores de ambas selecciones: Luis Suárez y Paolo Guerrero.

El uruguayo anunció el año pasado que no defendía más a la Celeste, al tiempo que el peruano se perderá el juego por una lesión. EFE

