Rodrigo Paz: «Me duele que hoy día Argentina, a través de Bolivia, venda su gas a Brasil»

La Paz, 2 dic (EFE).- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, sostuvo este martes que le «duele» que Argentina venda gas natural a Brasil a través de los gasoductos bolivianos, cuando ambos países fueron hasta hace unos años los principales mercados para el hidrocarburo que se produce en el país andino.

«Me duele que hoy día Argentina, a través de Bolivia, le venda gas a Brasil», sostuvo Paz tras visitar las instalaciones de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en la región oriental de Santa Cruz.

El presidente recordó que en su momento, Bolivia «logró establecer dos grandes mercados como Brasil y Argentina» para vender su gas natural y pudo construir la infraestructura para proveer el carburante, además de hallar importantes «reservorios» y obtener «buenos precios».

No obstante, afirmó que después de 20 años, en los que gobernó el izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS), no se cumplió «el propósito» de que YPFB sea «una empresa líder» en el continente y que «se tomaron decisiones» que le han «costado mucho» al país.

Para Paz, es momento de «reflexionar» sobre la perspectiva de YPFB, «ya no desde un punto de vista ideológico, sino desde un punto de vista pragmático», para «estabilizar la empresa y relanzarla» como una firma «que pueda llegar a competir en el mercado continental, como era su esencia en principio».

También alertó sobre un eventual «problema» si hacia 2028 no se aumenta la producción del gas que actualmente alimenta a las termoeléctricas de la estatal Empresa Nacional de Electricidad (ENDE).

Por su parte, el presidente de YPFB, Yussef Akly, explicó que en 2024, Bolivia importó el 95 % del diésel y el 60 % de la gasolina para su consumo interno, lo que «se ha convertido en un componente muy crítico en la estabilidad, la economía y en el desarrollo del país».

También señaló que se detectó que hay «un desvío» ilícito de entre el 20 y 25 % del combustible importado, que además se vende en el mercado interno con un precio subvencionado, «lo cual afecta muchísimo a la economía del Estado».

«Es algo que queremos cambiar y mejorar. Por eso estamos trabajando en estabilizar el mercado, teniendo en cuenta que la subvención no puede estar en un marco de tanta corrupción», manifestó Akly.

Bolivia tiene 4,5 trillones de pies cúbicos de reservas probadas de gas natural, certificadas hasta el 31 de diciembre de 2023, frente a los 10,7 TCF reportados en 2017.

El gas fue el sustento de la economía boliviana hasta hace unos años, pero su producción cayó de un volumen histórico de 61 millones de metros cúbicos diarios (MMmcd) en 2014 a un promedio de 29 MMmcd en lo que va de este año.

Como consecuencia, el país dejó de percibir menos ingresos por la venta de hidrocarburos, y pasó de alcanzar un valor histórico de 6.113 millones de dólares en exportaciones en 2013, a 788,5 millones registrados entre enero y agosto de este año.

Desde 2023, esa crisis empezó a reflejarse en la falta de dólares y un desabastecimiento de diésel y gasolina que se volvió crónico en los últimos meses, lo que derivó en el encarecimiento de productos básicos.

El Gobierno de Luis Arce (2020-2025) responsabilizó en su momento a la Administración de Evo Morales (2006-2019) por esta crisis, al considerar que en ese periodo se descuidaron las inversiones para sostener la producción de gas.

En octubre pasado, la brasileña Petrobras hizo su primera importación de gas natural no convencional desde el yacimiento argentino de Vaca Muerta a través de gasoductos bolivianos. EFE

