Rodrigo Paz anima a mirar al futuro tras las palabras del Rey de España sobre la conquista

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Brasilia, 16 mar (EFE).- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, animó este lunes a mirar al futuro tras las palabras del rey Felipe VI de España en las que reconoció que hubo «mucho abuso» en la conquista de América.

Paz, que se encuentra de visita oficial en Brasil, respondió a preguntas de periodistas acerca de las palabras del rey de España afirmando que «hay que valorar el pasado, sí», pero él prefiere enfocarse en «sacar la patria adelante» para que los bolivianos tengan un futuro.

«El análisis del pasado es parte de aquellas cosas que no se pueden repetir en el presente ni en el futuro, pero el futuro es de los bolivianos, somos los bolivianos quienes decidimos, y en este futuro tenemos que decidir sobre la base de nuestros objetivos como sociedad», dijo Paz.

Los objetivos de Bolivia como sociedad, subrayó Paz, «no pueden ser más que producir, crecer, salud, educación, una oportunidad para vivir dignamente» en el país.

El rey Felipe VI aseguró este lunes en Madrid, durante una visita no oficial a una exposición sobre México, que hubo «mucho abuso» en la conquista de América.

El monarca español aseguró que cuando se estudian y se conocen algunos hechos de la conquista con el criterio y los valores de hoy en día, no son motivo de orgullo, aunque indicó que deben ponerse «en su justo contexto».EFE

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