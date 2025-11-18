Rodrigo Paz dice que Bolivia debe «cambiar la relación» con Chile «sin renunciar al mar»

La Paz, 18 nov (EFE).- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, dijo este martes que su país «tiene que cambiar la relación» con Chile, ahora que mantiene un diálogo abierto con su homólogo chileno, Gabriel Boric, sin dejar de lado la lucha del país andino por el acceso soberano al mar.

El gobernante boliviano señaló que recientemente se abrió «una estrategia de comunicación e infraestructura» con Chile para una mejor la relación bilateral, tras la histórica asistencia de Boric a su investidura el pasado 8 de noviembre.

«Tenemos que cambiar nuestra relación con Chile, sin dejar a un lado nuestra irrenunciable lucha por nuestro mar, sí, pero también al ser uno de los países fronterizos (…) tenemos que dar de comer a nuestra gente y nuestra gente necesita gobiernos ágiles, rápidos y flexibles para cambiar nuestra historia», aseguró Paz, durante el acto de aniversario de la región amazónica de Beni. EFE

