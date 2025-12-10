Rodrigo Paz dice que Israel tendrá un rol «fundamental» en las exportaciones de Bolivia

La Paz, 10 dic (EFE).- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, dijo este miércoles que Israel tendrá un «rol fundamental» en las exportaciones bolivianas, después de que el martes ambos países decidieron restablecer sus relaciones diplomáticas, interrumpidas desde 2023 a raíz de la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza.

El mandatario boliviano, que participó esta jornada en un encuentro de exportadores en la ciudad de Cochabamba (centro), expresó que «Israel va a jugar un rol fundamental» en el ámbito de las exportaciones del país andino.

Paz recordó que en la víspera Bolivia ha «reabierto relaciones con Israel», tras la reunión entre el canciller boliviano, Fernando Aramayo, y el ministro israelí de exteriores, Gideon Sa’ar, en Washington.

Asimismo, el jefe de Estado anunció que «pasará lo mismo con Estados Unidos» y «con todos los países que quieran trabajar con Bolivia y que sean capaces de generar una relación de cooperación».

En el encuentro de exportadores bolivianos, Paz dijo que Bolivia no saldrá de la crisis económica «solo con buenas decisiones del Gobierno», sino que es necesario «un tejido productivo» que abra mercados y forme el talento local con la cooperación del Estado.

El Gobierno de Luis Arce (2020-2025), del Movimiento al Socialismo (MAS), rompió relaciones con Israel en octubre de 2023 al considerar «agresiva y desproporcionada» la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza, que organismos internacionales y la ONU califican de genocidio, y en varias ocasiones expresó su respaldo a la causa de Palestina.

Rodrigo Paz asumió el poder el 8 de noviembre con lo que culminó un ciclo de 20 años de Gobiernos de izquierda conformados por Evo Morales (2006-2019) y Arce que apoyaron la causa de Palestina.

Un día después de que Paz fuera elegido presidente de Bolivia, en la segunda vuelta realizada en octubre pasado, el ministro Sa’ar conversó por teléfono con él y le transmitió el deseo de Israel de abrir un «nuevo capítulo» y de «renovar plenamente» las relaciones diplomáticas.

A principios de mes, el Gobierno de Paz retiró el requisito de visa para visitantes de Israel, que fue dispuesta en 2014, una medida que también incluye a otros países como Estados Unidos con la finalidad de captar turistas e incrementar el ingreso de divisas. EFE

