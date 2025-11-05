Rodrigo Paz llama a la «concertación» tras recibir credencial como presidente de Bolivia

La Paz, 5 nov (EFE).- El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, recibió este miércoles del Tribunal Supremo Electoral (TSE) su credencial como presidente constitucional, con un llamado a la «unidad» y a la «concertación» dirigido a los líderes políticos, las regiones y las naciones indígenas.

«Recuperemos ese sentido de unidad, la que no odia, la unidad que no divide», dijo Paz durante su discurso en la Casa de la Libertad, en Sucre, la capital constitucional de Bolivia.

El TSE también entregó la credencial al vicepresidente electo, Edman Lara, con lo que se pone fin al proceso de los comicios de 2025, considerados como los «más largos» de la historia de Bolivia debido a la inédita segunda vuelta celebrada el pasado 19 de octubre. EFE

