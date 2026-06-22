Romário ve a España, Francia y Argentina por encima del resto en el Mundial

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São Paulo, 22 jun (EFE).- Romário, campeón del mundo con Brasil en 1994, afirmó este lunes que ve a España, Francia y Argentina por encima del resto de equipos en el Mundial 2026, por lo que se ha visto en el campo en el inicio del torneo.

El ‘Baixinho’, que habló en un programa en directo organizado por Ronaldo Nazário en Tiktok, admitió que esos tres equipos «están mejor técnicamente» y están más compenetrados, porque «juegan más tiempo juntos».

«Me gustó ver a España. La del primer partido fue muy lenta, pero ayer (por el España-Arabia Saudí) se soltaron, jugaron un fútbol muy bonito. Incluso son mejores que la seleccion brasileña», admitió el exjugador del FC Barcelona.

Sobre Francia destacó que en el primer partido supio «pisar el acelerador» y en relación a Argentina, subrayó que sabe jugar al servicio de Messi.

No obstante, Romário advirtió que Brasil tiene «tradición» y una camiseta que los rivales respetan, por lo que en su opinión puede convertirse en un «hombre del saco» para sus adversarios. EFE

mp/mat/gbf