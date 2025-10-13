Roma celebrará al «visionario» Pier Paolo Pasolini en el 50 aniversario de su asesinato

Roma, 13 oct (EFE).- Hace cincuenta años el cineasta e intelectual italiano Pier Paolo Pasolini era asesinado a las afueras de Roma y, ahora, la capital recordará esta efeméride y su legado «visionario» e «incómodo» con un amplio programa que involucrará a personalidades como Martin Scorsese o Nanni Moretti.

El ayuntamiento romano presentó este lunes las iniciativas que pondrá en marcha durante dos meses, desde mitad de octubre hasta diciembre, para «honrar la memoria, la herencia y la visión profética de uno de los máximos intelectuales del siglo XX».

Pasolini, autor de películas como ‘Accattone’ (1961) y sagaz observador de las periferias y el poder de su tiempo, fue asesinado por un prostituto en la playa de Ostia la noche del 2 de noviembre de 1975, aunque el crimen siempre quedó envuelto en interrogantes.

El programa, bautizado como ‘PPP. Visionario’, en alusión a las siglas de su nombre, permitirá explorar la obra de Pasolini, desde la poesía, al cine o a su teatro político, en los lugares vinculados a su vida en la capital italiana, su ciudad de adopción pues él nació en Bologna y se crió en la región alpina de Friuli (norte).

Una de las citas destacadas y que se detallarán próximamente será una conversación dedicada a la relación entre el autor y la fe en la que participará por videoconferencia el cineasta Martin Scorsese.

La película de Pasolini ‘Il Vangelo secondo Matteo’ (1964), protagonizada por el sindicalista catalán Enrique Irazoqui, fue calificada en 2014 como la mejor jamás rodada sobre Jesucristo por el periódico oficial del Vaticano, ‘L’Osservatore Romano’.

Asimismo, el Cine Nuovo Sacher de Roma, propiedad de Nanni Moretti, acogerá la proyección de algunas de sus obras maestras.

El 15 de octubre, en el barrio de San Lorenzo, tendrá lugar una conferencia titulada ‘Un poeta en la picota’ para rememorar la persecución de la censura a la obra de Pasolini y a la que asistirá Silvio Parrello, que inspiró uno de los personajes de su novela ‘Ragazzi di vita’ (1955), sobre las míseras periferias romanas.

Las actividades llegarán a la mayoría de los teatros capitalinos en forma de ciclos de conferencias, proyecciones, obras de teatro o exposiciones artísticas y fotográficas. EFE

