Roma en 25 monedas: una colección recorre la gran historia de la Ciudad Eterna

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Gonzalo Sánchez

Roma, 1 jul (EFE).- Desde su fundación hace casi tres milenios, Roma ha sido escenario de una agitada historia forjada por reyes, emperadores, papas y políticos. Una memoria inabarcable condensada en una exposición de 25 excepcionales monedas que custodian, acuñada en sus caras, la larga vida de la Ciudad Eterna.

La muestra, que estará abierta desde este jueves, 2 de julio, hasta el 27 de septiembre, ha sido repartida entre el Museo Nacional Romano, el área arqueológica del Coliseo y el céntrico ‘Vittoriano’ y supone un insólito caso de colaboración entre tres instituciones de la capital italiana.

«Hemos logrado un gran hito al unir a tres grandes museos para narrar esta gran historia, la de Roma, a través de sus monedas», celebró hoy la jefa del Departamento del Ministerio de Cultura para la Valoración del Patrimonio, Alfonsina Russo, durante el pase de prensa a la muestra, en la víspera de su apertura al público.

Fragmentos de historia

Las monedas, más allá de su valor práctico, meramente pecuniario o mercantil, han sido utilizadas a lo largo de los siglos para conmemorar gestas, difundir ideas o como arma de propaganda.

Por eso, las formas y figuras grabadas en sus superficies brindan a los historiadores una ventana para rastrear hechos del pasado y las ambiciones y rencores colectivos de pueblos y poderosos.

Esta exposición pretende precisamente eso, recorrer la historia de Roma desde sus orígenes hasta la actualidad a través de 25 monedas conservadas en los depósitos del país, así como con esculturas, frescos y documentos que completan y refuerzan el recorrido.

La primera parte de la colección se encuentra en las Termas de Diocleciano y abarca el periodo en el que Roma pasó de ser un pequeño asentamiento a orillas del Tíber a dominar el Mediterráneo.

Aquí puede verse una de las pocas monedas en las que aparece el mismísimo Coliseo: un sestercio en honor al emperador Tito en cuya cara se acuñó el famoso anfiteatro repleto de gente en el año 82, poco después de su inauguración.

Otra pieza de gran interés recuerda la denominada Guerra Social (91-87 a. C.) entre Roma y los pueblos itálicos. Un denario de plata muestra al ‘toro’ de los insurgentes abatiendo a la ‘loba’ romana y al militar Sila del revés, con una evidente intención denigratoria.

Otras loan a Julio César y su ‘Dictadura perpetua’ o celebran la Batalla de Ponte Milvio (año 312) en la que el emperador Constantino se impuso al usurpador Majencio.

Hacia el Medievo de los papas

La segunda sección de la exposición abarca la Edad Media romana y se encuentra en otro punto de la ciudad, en plenos Foros Imperiales, en el interior circular del Templo de Rómulo.

«Esta parte de la colección demuestra la discontinuidad de la historia de Roma, sus momentos de ruptura y refundación desconocidos para mucha gente», explicó el director del Parque Arqueológico del Coliseo, Simone Quilici.

Esta parte habla de una ciudad que sucumbe al resquebrajamiento y división del Imperio, en un periodo en el que los viejos emperadores perecen ante la fuerza creciente de los papas.

Una de las piezas de estos tiempos, un diminuto ‘numo’ de bronce del 692, atestigua aquel pulso recordando cuando el papa Sergio logró resistir al intento de Justiniano II de detenerlo desde la lejana capital bizantina de Constantinopla.

Otras honran a Carlomagno, el rey de los francos coronado por el papa Adriano I; o recuerdan saqueos, sublevaciones o sangrientas luchas nobiliarias, sin olvidar tampoco cismas de la Iglesia como el de Avignon (1309-1377).

Una cambiante modernidad

El tramo final de esta exposición en tres sedes se sitúa en el Vittoriano o Altar de la Patria, un monumental edificio proyectado en 1878, poco después de la Unificación de Italia, y que ahora exhibe las monedas de la Roma moderna.

En esta parte hay algunas piezas con los escudos de pontífices del Renacimiento, pero también otras que ensalzan los valores que inspiraron el proceso de Unificación del siglo XIX y al primer rey de la Italia unida, Vittorio Emanuele II de Saboya.

El broche final es el siglo XX, con varias monedas que dan fe de su agitado transcurso. La más impactante es una de cien liras italianas que rememora la Marcha sobre Roma con la que Benito Mussolini impuso su infausto régimen fascista en 1922.

Sin embargo, la siguen otras dos más esperanzadoras: una moneda de la República, el sistema nacido tras la II Guerra Mundial, y un euro, símbolo de la integración italiana en la Unión Europea, última página de una historia romana que nunca ha dejado de crecer. EFE

gsm/sam/mra

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