Roma transforma cines y bibliotecas «refugios climáticos» contra el calor

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Los cines climatizados y las bibliotecas de Roma abrirán sus puertas gratis para ayudar a los residentes de la capital italiana a hacer frente a la intensa ola de calor, anunciaron este miércoles las autoridades locales.

Del 23 de julio al 4 de agosto, once cines y once bibliotecas se convertirán en «refugios climáticos».

«El cambio climático es, por desgracia, una realidad. Afecta a la vida de las personas, a su salud, a sus interacciones sociales y a su capacidad para realizar actividades durante esas horas y días», declaró a la prensa Massimiliano Smeriglio, concejal de Cultura de Roma.

El proyecto busca crear espacios «donde las personas también puedan superar el aislamiento causado por no poder estar al aire libre», aseguró.

Los organizadores proyectarán diez películas italianas, con dos pases diarios de cada una.

El acceso se concederá por orden de llegada, sujeto a la capacidad de los locales.

El alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, acogió con satisfacción la iniciativa como una forma de «disfrutar de una película y, al mismo tiempo, encontrar alivio del calor».

Según un informe del Instituto de Estadística (ISTAT) publicado el mes pasado, las temperaturas medias de Roma han aumentado 3 °C desde la década de 1980, frente a un incremento de alrededor de 2 °C en otras capitales europeas.

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