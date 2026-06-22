Rompecabezas para Ancelotti: las cinco opciones para sustituir a Raphinha

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Carlos Meneses

Morristown (EE.UU.), 22 jun (EFE).- La baja de Raphinha por lesión abre un abanico de posibilidades para el técnico de Brasil, Carlo Ancelotti, que ante Escocia deberá elegir al sustituto del extremo del Barcelona entre Rayan, Luiz Henrique, Endrick, Gabriel Martinelli e Igor Thiago.

Si ‘Carletto’ mantiene a tres en el centro del campo, con Bruno Guimarães, Casemiro y Lucas Paquetá; y tres arriba, con Vinícius Júnior y Matheus Cunha fijos, queda por cubrir la baja de Raphinha, en la enfermería por una lesión en la región posterior del muslo derecho.

Estas son las cinco opciones más plausibles para sustituirlo el miércoles en el último partido del Grupo C del Mundial 2026 contra Escocia, en Miami, y quizá en unos hipotéticos dieciseisavos de final:

1. Rayan

El extremo con alma de delantero del Bournemouth fue una de las grandes revelaciones de la Premier League.

A sus 19 años, es el más joven de la convocatoria y fue el elegido para sustituir a Raphinha cuando se lesionó en la primera mitad del partido contra Haití (3-0).

Formado en el Vasco da Gama, es zurdo, pero suele arrancar desde la derecha y se mete por dentro para disparar con la pierna buena.

Partidos con la selección: 3 (1 gol)

Valoración de mercado: 60 millones de euros.

2. Luiz Henrique

Es uno de los revulsivos más utilizados por Ancelotti. Entró en la segunda mitad en el debut contra Marruecos (1-1), pero se quedó sin minutos ante Haití.

Desde enero de 2025 milita en el Zenit de San Petersburgo. Entonces, tenía la vitola de «mejor jugador de América», luego de ganar la Copa Libertadores y la Liga brasileña en 2024.

El atacante zurdo se formó en el Fluminense y su primera parada en Europa fue el Real Betis español.

Partidos con la selección: 16 (2 goles)

Valoración de mercado: 24 millones de euros.

3. Endrick

El delantero del Real Madrid es el segundo más joven de la convocatoria. Tiene apenas unos días más que Rayan.

Es un 9 puro. Su hábitat natural es el área, si bien en su etapa como cedido en el Olympique de Lyon ha ocupado bastante esa posición de extremo diestro, lo que le ha permitido trazar diagonales y pisar el área con frecuencia.

Parte de la afición y de la prensa brasileña pide su titularidad desde que empezó la Copa del Mundo.

Partidos con la selección: 18 (4 goles)

Valoración de mercado: 40 millones de euros.

4. Gabriel Martinelli

Campeón de la Premier League y finalista de la Liga de Campeones de Europa, Martinelli suele jugar como extremo izquierdo en el Arsenal. Sin embargo, ese es territorio de Vinícius Júnior.

También ha jugado alguna vez como falso ‘9’ e incluso en la banda derecha, sobre todo cuando Bukayo Saka no está disponible.

No tuvo minutos frente a Marruecos, pero sí jugó media hora contra Haití.

Partidos con la selección: 24 (4 goles)

Valoración de mercado: 45 millones de euros.

5. Igor Thiago

Si Ancelotti opta por el ariete del Brentford, Matheus Cunha debería abandonar la posición de 9 y echarse a la derecha.

Igor Thiago fue por sorpresa titular contra Marruecos. Ancelotti lo sustituyó en el minuto 61 tras una actuación discreta y ampliamente criticada por la hinchada ‘verdeamarela’.

Con todo, ha firmado números espectaculares en la pasada temporada, con 25 goles en 40 partidos.

Partidos con la selección: 5 (2 goles)

Valoración de mercado: 65 millones de euros. EFE

cms/jl

(foto)(vídeo)