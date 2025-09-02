The Swiss voice in the world since 1935

Ronald Araujo llega a Uruguay y Bielsa ya trabaja con toda la plantilla

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Montevideo, 2 sep (EFE).- Ronald Araujo arribó en la madrugada de este martes a Uruguay y se puso a las órdenes del cuerpo técnico encabezado por Marcelo Bielsa, que ya cuenta con los 27 convocados para jugar la última doble fecha de las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026.

Junto al central de Barcelona también llegaron el portero del Torino italiano Franco Israel, el centrocampista del Sporting Clube de Braga Rodrigo Zalazar y el atacante del Panathinaikos griego Facundo Pellistri.

Pese a que ya se encuentra trabajando, Araujo no será parte del primero de los duelos que jugará la selección uruguaya, debido a que se encuentra suspendido, al igual que el lateral Nahitan Nández.

Este lunes, la Asociación Uruguaya de Fútbol dio a conocer la lista de convocados por Marcelo Bielsa para los encuentros frente a Perú y Chile, encabezada por el centrocampista de Real Madrid Federico Valverde.

También aparecen el volante del Tottenham Hotspurs inglés Rodrigo Bentancur y el atacante del Al-Hilal, de Arabia Saudita, Darwin Núñez, al igual que el centrocampista del también inglés Manchester United Manuel Ugarte y el lateral del Nápoles italiano Mathías Olivera.

También aparece entre los convocados el atacante del Liverpool local Kevin Amaro, quien nunca había sido citado para defender a la selección de su país.

Contrario a esto, el defensor de Atlético de Madrid José María Giménez y el extremo del Sporting portugués Maximiliano Araújo son baja por lesión.

Uruguay recibirá a Perú este jueves en el estadio Centenario de Montevideo y el próximo 9 de septiembre jugará ante Chile en Santiago.

En caso de conseguir una victoria en el primero de estos juegos, el equipo de Bielsa sellará el boleto a su quinto Mundial consecutivo tras haber estado en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. EFE

scr/car

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR