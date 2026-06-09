The Swiss voice in the world since 1935
Democracia suiza
Guerras de información
Democracia digital
Elecciones globales
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Ronald Araujo retorna a Uruguay tras hacerse un tratamiento médico en España

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Montevideo, 9 jun (EFE).- El central de la selección de Uruguay Ronald Araujo retornó este martes a Montevideo tras un breve viaje a España para llevar a cabo un tratamiento médico por una lesión muscular.

Autorizado por el cuerpo técnico encabezado por el argentino Marcelo Bielsa, el jugador de Barcelona fue tratado por profesionales de su confianza con los que había trabajado anteriormente antes de reincorporarse al trabajo de la Celeste con vistas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Uruguay competirá en la cita mundialista en el grupo H junto a España, Cabo Verde y Arabia Saudí. EFE

scr/cmm

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR