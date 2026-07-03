Ronaldo despide a Modric y la Roja pone el «showtime» en Los Ángeles

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Una leyenda como Luka Modric seguramente no merecía un final tan cruel, con un gol croata invalidado en el descuento, pero Portugal derrotó a los balcánicos por 2-1 y se citará con España en los octavos, el lunes en Dallas, después de que la Roja hiciera su mejor partido y derrotara por 3-0 a Austria en Los Ángeles.

En el primer partido de la historia de los Mundiales en el que coincidían en la cancha dos jugadores de más de 40 años, tanto Cristiano Ronaldo como Modric sabían que podía ser su último partido en la mayor competición del planeta.

Los croatas fueron los primeros en lastimar al rival, cuando Ivan Perisic abrió el marcador con un remate desde el interior del área al comienzo de la segunda parte (53′).

El partido, muy entretenido hasta ese momento, enloqueció: ambos equipos mandaron disparos a la madera y a los dos se les anuló un gol por fuera de juego.

– CR7 no falla desde los 11 metros –

En el 66, un derribo de Vlasic a Veiga fue sancionado con un penal y Ronaldo tomó la responsabilidad: resopló y mandó la pelota al lado contrario de donde se tiró Livakovic.

Los croatas dispusieron de varias ocasiones para ponerse por delante, pero finalmente fue Gonçalo Ramos el que decantó el duelo en el descuento, con un cabezazo a un gran centro de Raphael Leao.

Croacia aún tuvo tiempo de marcar otro gol, en el 90+13′ por obra de Josko Gvardiol, pero cuando estaban en plena celebración, el árbitro fue llamado por el VAR: en el centro al área que acabó con el gol del defensa del City, su compañero Igor Matanovic tocó ligeramente la pelota y dejó a un compañero en fuera de juego.

«Significa mucho para nosotros, no sólo porque ganamos, sino por cómo lo hicimos ante un gran equipo», declaró Ronaldo tras el partido.

Preguntado por su excompañero en el Real Madrid, Ronaldo respondió: «Luka sigue siendo una leyenda del fútbol. Sólo le he dicho que felicidades por todo lo que ha logrado y que me gustaría volverlo a ver».

Mientras Modric saboreaba sus últimos momentos en un Mundial y los croatas lloraban la eliminación, los portugueses celebraban el pase a octavos, donde los espera la Roja de Lamine Yamal.

– «Hemos rozado casi la perfección» –

Aún sin la brillantez aún de épocas recientes, España ofreció su mejor versión hasta ahora en el Mundial 2026 y goleó 3-0 a Austria en Los Ángeles.

«Hemos rozado casi la perfección», se entusiasmó tras el partido el seleccionador español Luis de la Fuente, aunque admitió que hay margen de mejora.

«En nuestra mentalidad siempre está mejorar. Esa es la mentalidad de esos jugadores, siempre quieren más y más».

La Roja, que no había vuelto a ganar una eliminatoria mundialista desde el recordado título de Sudáfrica 2010, apenas encontró resistencia en el equipo austriaco, bien organizado en defensa pero con problemas a la hora de llegar a la portería de Unai Simón.

Lamine Yamal, ya recuperado «al 100%» según dijo en la víspera, fue una pesadilla para la defensa rival, aunque los goles fueron marcados por Mikel Oyarzabal (dos, uno en cada parte) y entre medias otro de Pedro Porro, en presencia en el SoFI Stadium de Los Ángeles de estrellas españolas como la futbolista Alexia Putellas, la cantante Rosalía y los actores Javier Bardem y Penélope Cruz.

– Yamal, una pesadilla –

El delantero de la Real Sociedad mantiene su idilio con el gol cuando viste la Roja: cuatro goles en el Mundial, se coloca a dos de Messi y Mabappé en la lucha por la Bota de Oro, y 29 dianas como internacional, lo que lo convierte en el sexto máximo goleador histórico de la selección, empatado con Fernando Hierro.

La otra nota positiva del partido para España es que sigue sin encajar un solo gol en el torneo.

En el camino a la segunda estrella, España supera de esta manera el primero de los cuatro partidos que le quedan para llegar a la final el 19 de julio en el MetLife Stadium, a las afueras de Nueva York.

La jornada del viernes acabará con el Suiza-Argelia en Vancouver (03H00 GMT del sábado).

Ya se conocen seis de los duelos de octavos de final y destaca la presencia de los tres países coorganizadores del torneo en Norteamérica: Inglaterra desafiará a México en el Azteca, Canadá abrirá fuego ante Marruecos y Estados Unidos jugará en Seattle frente a Bélgica sin su goleador Folarin Balogun, expulsado en la victoria 2-0 frente a Bosnia en el último partido del miércoles.

Los otros duelos, además del derbi ibérico, enfrentarán a los campeones del mundo Brasil y Francia contra la Noruega de Erling Haaland y la sorprendente Paraguay, verdugo de Alemania en el primer cruce, respectivamente.

mcd/cl