Ronaldo se suma a la fiesta en día de clasificación de Colombia y eliminación de Panamá

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Redacción Deportes, 23 jun (EFE).- Cristiano Ronaldo se estrenó en el Mundial con dos goles a Uzbekistán y se unió a la fiesta de otras grandes estrellas como Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland y Harry Kane en un día que anticipó la clasificación de Colombia a dieciseisavos de final y la despedida de Panamá.

Cristiano Ronaldo sobrepasó con su doblete a Eusebio como el portugués con más anotaciones en mundiales, y escaló a la décima posición en la clasificación histórica de goleadores del torneo, con una decena en 24 partidos.

En el último partido del martes, que bajó el telón del Grupo K, Colombia se afirmó como líder al enlazar su segundo triunfo, exigente, por 1-0, sobre República Democrática del Congo en Guadalajara.

Así como ocurrió en el debut contra Uzbekistán, el lateral derecho Daniel Muñoz apareció para destrabar el partido.

Con 6 puntos, el equipo Cafetero ahora jugará, mínimo por un empate con Portugal (4), para consagrarse como ganador del grupo.

Los Leopardos congoleños aún no están eliminados con el punto que tienen, pero necesitan derrotar al colista Uzbekistán.

Ghana complica los planes de Inglaterra

Inglaterra intentó vulnerar la portería de Ghana una y hasta 17 veces, pero no pudo. Cuando no fue la mala puntería de Jude Bellingham o la precipitación del goleador Harry Kane, el portero Benjamin Asare surgía para despejar el peligro.

El 0-0 en el Gillette Stadium de Foxborough, en las afueras de Boston, dejó a los Tres Leones y las Estrellas Negras empatados con 4 puntos en la segunda jornada del Grupo L.

El seleccionador de Ghana, el portugués Carlos Queiroz, explicó tras el partido que su plan estaba orientado a «frustrar al rival», y se mostró satisfecho por haberlo logrado.

Ambas selecciones llegan con ventaja a la última jornada, el día 27, cuando Panamá, que horas después quedó eliminada, se enfrentará con Inglaterra, y Croacia, que sufrió para derrotar por 0-1 a los centroamericanos, se medirá con Ghana.

Croacia sufre, pero vuelve a la lucha y Panamá se despide

Los Vatreni no jugaron bien hoy en Toronto. Peor, no han podido dar muestras de su buena imagen, pero con el triunfo por 0-1 bastó para elevar el valor de sus acciones en el Mundial y ponerlo de nuevo en el camino por un cupo en la siguiente fase.

Ante Budimir marcó en el minuto 54 y el partido pudo haber acabado ahí porque la Roja centroamericana no tuvo recursos para cambiar la historia y los pupilos de Zlatko Dalić no tuvieron más argumentos para hacer más.

Panamá cayó por la mínima en la agonía del juego con Ghana, idéntico resultado al de hoy.

La noche canadiense también fue de celebración y nostalgia porque el referente y capitán de los croatas, Luka Modric, completó 200 partidos, una marca que pocos ilustres han alcanzado en sus selecciones, como Cristiano Ronaldo, Bader Al-Mutawa y Lionel Messi.

Al fin, Cristiano

Cristiano Ronaldo, de discreto debut en el Mundial junto a Portugal, que cedió un empate 1-1 a República Democrática del Congo, hoy recuperó su brillo al firmar un doblete en la goleada por 5-0 a Uzbekistán, y de paso se convirtió en el primer jugador que marca en seis ediciones de la Copa del Mundo.

Nacido hace 41 años en Funchal, Cristiano marcó un gol en Alemania 2006, uno en Sudáfrica 2010, uno en Brasil 2014, cuatro en Rusia 2018, uno en Catar 2022 y, ahora, dos en el partido de la segunda jornada del Grupo K jugado en el NRG Stadium de Houston.

“Trabajamos mucho durante la semana, sabíamos que el gol iba a llegar. Fue una semana difícil, una semana oscura. Parecía que yo ya estaba retirado del fútbol, pero aguanté, como siempre, porque creo en el trabajo más que en cualquier otra cosa. Fue difícil, lo tengo que reconocer, pero hemos vuelto”, declaró al final del partido.

CR7 se incomodó con las preguntas relacionadas con Messi.

«Ayer Lionel Messi marcó dos goles…», comenzó el periodista cuando fue interrumpido por el jugador: «Dale». Ronaldo se giró a otro lado y cuando fue requerido sobre por qué no había respondido, contestó en portugués: «Depende qué preguntas, yo no respondo».

Cuentas definitivas en los grupos A, B y C

El primero de los cuatro próximos días en los que bajará el telón de la fase de 12 grupos dirimirá la suerte en el A, el B y el C.

El B abrirá en partidos simultáneos a las 19.00 GMT con los choques entre los líderes con 4 puntos Suiza y Canadá en Vancouver, y los colistas en Seattle con uno Bosnia y Herzegovina contra Catar.

A partir de las 22.00 GMT comenzará la definición en el C con el segundo (4 puntos) Marruecos frente al ya eliminado Haití (0) y en Miami el tercer clasificado Escocia (3 puntos) contra el líder Brasil (4).

Y el Grupo A, desde las 01.00 GMT del jueves, pondrá frente a frente en Monterrey al colista Sudáfrica (1 punto) contra Corea del Sur (segundo con 3). República Checa (tercera con 1) se medirá con el anfitrión México, ya clasificado con 6. EFE

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(foto)