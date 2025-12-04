Rosa Ramírez gana oro en atletismo de los XX Juegos Bolivarianos de Perú

Santo Domingo, 4 dic (EFE).- El atletismo volvió a tomar protagonismo, con un oro, una plata y par de bronce, mientras que el boxeo se hizo de dos medallas de plata y el karate consiguió un bronce en kata en la jornada de este jueves en los XX Juegos Bolivarianos 2025 que se celebran en Perú.

Con las siete medallas obtenidas en la fecha, la República Dominicana mantiene el séptimo puesto con un total de 52 preseas, incluidas siete de oro, 14 de plata y 29 de bronce.

Rosa Ramírez, en impulso de la bala del atletismo, se consagró bicampeona en la especialidad en los Bolivarianos, mientras que el relevo 4×400 femenino ganó la plata y el masculino el bronce, además del metal de tercer lugar de Cristian Rodríguez Mota en 110 metros vallas.

El boxeo cerró con dos preseas de plata la última fecha en Ayacucho, y Larry Aracena, en kata, modalidad del karate, conquistó el bronce.

El wushu, que se celebra en Ayacucho, cruzó cuatro competidores a las finales, mientras que el balonmano masculino igualó con Venezuela y ahora figura con un triunfo, un revés y un empate.EFE

