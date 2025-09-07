Rosa Roisinblit, presidenta honoraria de Abuelas de Plaza de Mayo, muere a los 106 años

2 minutos

Buenos Aires, 7 sep (EFE).- Rosa Tarlovsky de Roisinblit, presidenta honoraria de Abuelas de Plaza de Mayo de Argentina, falleció a los 106 años, informó este domingo la organización dedicada a la búsqueda de niños apropiados ilegalmente durante la última dictadura militar argentina (1976-1983).

«Rosita se fue a los 106 años recién cumplidos, con un enorme trabajo y trayectoria como referente de derechos humanos en el país y en el mundo», resaltó en un comunicado Abuelas de Plaza de Mayo, institución de la Roisinblit fue vicepresidenta hasta 2021.

Nacida en Moisés Ville, en la central provincia argentina de Santa Fe, el 15 de agosto de 1919, Rosa se licenció como obstetra en la Universidad Nacional del Litoral y trabajó en la Maternidad Escuela de Obstetricia de Rosario.

En 1949 se mudó a Buenos Aires y en 1951 se casó con Benjamín Roisinblit.

Al año siguiente, tuvieron a su hija, Patricia Julia, quien en 1978, cuando tenía un embarazo de ocho meses, fue secuestrada por efectivos de la Fuerza Aérea junto con su primera hija, Mariana Eva, en su domicilio de la ciudad de Buenos Aires.

Ese mismo día también fue secuestrado José Pérez, pareja de Patricia, en la localidad bonaerense de Martínez.

Mariana fue entregada a su familia paterna.

Gracias al testimonio de sobrevivientes, se supo que Patricia fue trasladada a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA, donde funcionó el mayor centro clandestino de detención de la dictadura) pocos días antes de dar a luz a un varón al que llamó Rodolfo Fernando.

La búsqueda de su nieto llevó a Roisinblit a integrarse a Abuelas de Plaza de Mayo.

Rosa logró finalmente encontrar y abrazar a su nieto, Guillermo Pérez Roisinblit, en el año 2000, pero nunca dejó de buscar a los nietos y nietas de sus compañeras.

«Durante más de un siglo Rosa fue construyendo un camino ejemplar de lucha, trabajo y perseverancia, con la determinación, disciplina e inteligencia que la caracterizaba. Recorrió el mundo buscando a los nietos y nietas», destacaron las Abuelas en su comunicado. EFE

