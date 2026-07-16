Rosalía abre en Bogotá la etapa latinoamericana de su exitoso ‘Lux Tour’

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Bogotá, 16 jul (EFE).- Rosalía inicia este jueves en Bogotá la etapa latinoamericana de su ‘Lux Tour’, una gira que desde marzo ha recorrido Europa y Norteamérica con un espectáculo de gran formato en el que la cantante combina música, teatro y una elaborada puesta en escena que ha convertido cada concierto en una experiencia inmersiva.

La artista catalana llegará al Movistar Arena de la capital colombiana tras más de cuatro meses de actuaciones en algunos de los principales recintos del mundo, entre ellos el Accor Arena de París, el Palau Sant Jordi de Barcelona, el The O2 de Londres y el Madison Square Garden de Nueva York.

El concierto de Bogotá marcará el inicio del tramo latinoamericano de una gira que comenzó el 16 de marzo en Lyon (Francia) y que, tras recorrer Europa, Estados Unidos y Canadá, continuará por Chile, Argentina, Brasil y México antes de concluir el próximo 3 de septiembre en San Juan (Puerto Rico).

En total, el ‘Lux Tour’ comprende 42 actuaciones distribuidas en 17 países y supone la gira más ambiciosa de la carrera de Rosalía.

El espectáculo está concebido como una obra dividida en varios actos, con una fuerte influencia teatral y operística, marcada por una orquesta en directo que acompaña buena parte del concierto.

Uno de los momentos más esperados de cada noche llega con el llamado «confesionario», un espacio en el que Rosalía invita a una personalidad a sentarse frente al público para compartir una anécdota o una confesión antes de dar paso a la siguiente parte del espectáculo.

Por ese rincón han pasado artistas como Karol G, que apareció en Los Ángeles y habló sobre una decepción amorosa; la cantante Chappell Roan; la neozelandesa Lorde; el comediante Marcello Hernández y figuras como Aitana, Bad Gyal, Najwa Nimri y Guitarricadelafuente.

Rosalía Vila Tobella (Sant Esteve Sesrovires, Barcelona, 1992) se ha consolidado como una de las artistas españolas de mayor proyección internacional gracias a una carrera marcada por la fusión del flamenco con el pop, la música urbana y la electrónica.

Tras llamar la atención con ‘Los Ángeles’ (2017), alcanzó el reconocimiento mundial con ‘El mal querer’ (2018), impulsado por éxitos como ‘Malamente’ y ‘Pienso en tu mirá’, antes de ampliar su alcance con ‘Motomami’ (2022), un álbum que recibió el aplauso de la crítica y obtuvo el Grammy al mejor álbum latino de rock o alternativo.

Tras la cita en Bogotá, la artista actuará el 24 y 25 de julio en Santiago de Chile; el 1 y 2 de agosto en Buenos Aires; el 10 de agosto en Río de Janeiro; el 15 de agosto en Guadalajara; el 19 de agosto en Monterrey; el 24 y 26 de agosto en Ciudad de México, y cerrará la gira el 3 de septiembre en San Juan. EFE

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