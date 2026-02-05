Rosalía actuará en la gala de los premios Brit 2026 en Mánchester

2 minutos

Londres, 5 feb (EFE).- La cantante española Rosalía actuará en Mánchester el próximo 28 de febrero en la gala de los premios Brit, los más importantes de la música británica, según informó la organización este jueves.

Será la primera vez que la artista catalana se suba al escenario de los premios Brit, en una velada en la que además opta a una de las estatuillas, tras ser nominada a mejor artista internacional por el éxito de su último álbum ‘Lux’.

Rosalía tendrá como rivales de categoría al puertorriqueño Bad Bunny, además de Chappell Roan, CMAT, Doechii, Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Sombr, Taylor Swift o Tayler, The Creator.

“Llamando a todas las Motomamis. Rosalía hará su actuación debut en los BRIT, durante los premios BRIT 2026”, escribió la organización en redes sociales.

En un comunicado posterior, los BRIT aseguraron que la catalana “ha emergido como la mayor estrella de España, redefiniendo el pop global con su arriesgada fusión de géneros y su deseo por impulsar límites experimentales”.

Su cuarto disco de estudio, ‘Lux’, que incluye canciones en 14 idiomas, escaló al número uno en cinco países y rompió el récord histórico como el álbum de una artista femenina hispanohablante más reproducido en un solo día.

En el Reino Unido, el debut de ‘Lux’ en la cuarta posición en las listas de éxitos británica, fue el mejor de un artista español desde Enrique Iglesias en 2008.

Además de Rosalía, el próximo 28 de febrero también actuarán en el Co-Op Live de Mánchester otros artistas como Harry Styles, Olivia Dean o Wolf Alice, en una gala que estará conducida por el cómico Jack Whitehall. EFE

rb/fjo/psh