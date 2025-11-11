Rosalía actuará por primera vez en The Tonight Show de Jimmy Fallon el domingo

1 minuto

Nueva York, 11 nov (EFE).- La cantante Rosalía actuará por primera vez en el programa de televisión estadounidense The Tonight Show, presentado por Jimmy Fallon, el próximo domingo 16 de noviembre para presentar su nuevo álbum, LUX.

La artista española, además, dará una entrevista a Fallon durante el tercero de los cuatro episodios de fin de semana de The Tonight Show, que se emitirá después del partido de fútbol americano del domingo por la noche en NBC. El episodio también contará con la participación de DJ Khaled.

Rosalía ya ha aparecido como invitada en The Tonight Show, pero nunca había actuado para el público de Jimmy Fallon.

Su primera entrevista fue en 2022, cuando Rosalía habló de su álbum Motomami y contó cómo Harry Styles intentó enviarle un mensaje de texto, pero ella había cambiado de número y el cantante británico terminó teniendo una surrealista conversación con un desconocido.

Rosalía también reveló que guarda su teléfono en la bota cuando su bolso no combina con su vestido. Esta entrevista fue su primera aparición en un programa estadounidense.

Este lunes, durante una entrevista en el programa español La Revuelta, Rosalía dijo ser muy fan de Fallon. EFE

