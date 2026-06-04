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Rosalía aplaza sus conciertos en Miami y Orlando por una emergencia familiar

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Miami (EE.UU.), 4 jun (EFE).- Rosalía aplazó los conciertos de la gira ‘LUX Tour 2026’ que tenía previstos esta semana en Miami y Orlando por «una emergencia familiar», según informó este jueves la empresa promotora.

«Debido a una emergencia familiar, Rosalía se ve obligada a posponer sus próximos conciertos en Miami y Orlando. Lamenta decepcionar a sus fans, pero las circunstancias no le han dejado otra opción», informó Live Nation Florida en redes sociales.

«Mientras el equipo de la gira gestiona el cambio de fechas, por favor conserven sus entradas. Próximamente habrá más información», agregó.

La artista española tenía programado actuar en el Kaseya Center de Miami el 4 y 6 de junio, así como en el Kia Center de Orlando el 8 de junio.

La gira daba este jueves el salto a América tras su paso por Europa entre el 16 de marzo y el 6 de mayo.

Además de Miami y Orlando, ambas situadas en Florida, ‘LUX Tour 2026’ tiene previsto llegar a las ciudades estadounidenses de Boston, Nueva York, Chicago, Houston, Paradise, Inglewood, San Diego y Oakland, entre junio y julio, así como por la canadiense Toronto este mismo mes.

El concierto de Boston, previsto para el 11 de junio, sigue en pie, por el momento.

A partir del 16 de julio, Rosalía pondrá rumbo a Latinoamérica. Bogotá (Colombia), Santiago (Chile), Buenos Aires (Argentina), Río de Janeiro (Brasil), Tlajomulco de Zúñiga, Monterrey, Ciudad de México (México) y San Juán (Puerto Rico), serán las paradas de la gira.

La gira transcurre menos de un año después del lanzamiento de ‘Lux’, el cuarto álbum de estudio de la cantante. EFE

hbc/ims/lss

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