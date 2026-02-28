Rosalía logra el premio BRIT 2026 a Artista Internacional del Año en Mánchester

1 minuto

Mánchester (R.Unido), 28 feb (EFE).- La cantante española Rosalía se proclamó como Artista Internacional del Año en los premios BRIT, los más importantes de la música en el Reino Unido, durante la gala celebrada este sábado en la ciudad inglesa de Mánchester, donde además también actuó.

La catalana, de 33 años, se alzó con la estatuilla ámbar y se impuso así a otros grandes nombres como el puertorriqueño Bad Bunny y estrellas internacionales de la talla de Taylor Swift, Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Chappell Roan, CMAT, Doechii, Sombr o Tyler, The Creator. EFE

