Rosalía mantiene su concierto en Boston tras cancelar en Florida

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Nueva York, 10 jun (EFE).- La cantante española Rosalía mantendrá su concierto del ‘LUX Tour 2026’ en Boston, previsto para mañana jueves, tras cancelar sus espectáculos en Florida por una «emergencia familiar».

Según confirmaron a EFE el estadio TD Garden, donde tendrá lugar el evento, y la plataforma Ticketmaster, «por el momento, el concierto se llevará a cabo según lo programado».

«Cualquier actualización se publicará en nuestras redes sociales y en la página web de TD Garden», indicó el estadio.

Por su parte, Ticketmaster recalcó que el ‘show’ se celebrará «según lo previsto» el jueves 11 de junio a las 20:30 hora local (00:30 GMT).

La artista aplazó los conciertos de la gira ‘LUX Tour 2026’ que tenía previstos la pasada semana en Miami y Orlando por «una emergencia familiar», según informó la empresa promotora.

«Debido a una emergencia familiar, Rosalía se ve obligada a posponer sus próximos conciertos en Miami y Orlando. Lamenta decepcionar a sus fans, pero las circunstancias no le han dejado otra opción», informó Live Nation Florida en redes sociales.

Rosalía iba a actuar en el Kaseya Center de Miami el 4 y 6 de junio, así como en el Kia Center de Orlando el 8 de junio. La gira daba así el salto a América tras su paso por Europa entre el 16 de marzo y el 6 de mayo.

Aún no se han anunciado las nuevas fechas de la gira en estas ciudades, pero los seguidores afectados ya pueden reclamar el reembolso de sus entradas a Ticketmaster.

Además de Miami y Orlando, el ‘LUX Tour 2026’ tiene previsto recalar en las ciudades estadounidenses de Boston, Nueva York, Chicago, Houston, Paradise, Inglewood, San Diego y Oakland entre junio y julio, así como en la canadiense Toronto este mismo mes. EFE

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