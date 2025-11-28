Rosalía sorprende con una visita sorpresa a Buenos Aires, donde «nació el cielo»

Buenos Aires, 28 nov (EFE) .- La cantante española Rosalía se encuentra de visita en Buenos Aires, la ciudad en la que «nació el cielo» según su canción ‘Reliquia’ y donde asistió en la víspera a un show de Cindy Cats, una banda emergente que fusiona distintos estilos musicales y pone el foco en la improvisación, y cantó en un canal de streaming.

Durante el concierto, celebrado en el estadio cubierto del club Ferrocarril Oeste, Rosalía fue presentada por los músicos mientras ingresaba a una platea superior del estadio, al lucir un conjunto de inspiración clerical -vestido negro largo, pañuelo blanco en la cabeza y gafas de sol-, a tono con su más reciente disco ‘Lux’.

La cantante presenció el espectáculo junto a Juliana Gattas, vocalista de la reconocida banda argentina Miranda!, la cantante de folclore Soledad Pastorutti y la artista de trap Emilia Mernes.

Este viernes, la española asistió al canal de streaming Luzu, en el barrio porteño de Palermo, donde fue recibida por una horda de fanáticos, a los que les firmó autógrafos con una sonrisa y buena disposición.

En entrevista con el equipo del programa ‘Nadie Dice Nada’, Rosalía habló del cielo de Buenos Aires, al que le canta el tema ‘Reliquia’.

«Creo que es una de las cosas que más me impactó cuando vine aquí. El cielo está cercano, me gusta mucho eso y los colores, me pareció delicioso», dijo la artista, que, envuelta en la bandera albiceleste, cantó a capela su canción ‘La perla’, junto a la intérprete argentina Ángela Torres.

Tras la entrevista, la catalana mantuvo un encuentro con Mariana Enriquez, reconocida escritora argentina, ganadora del Premio Herralde y referente del terror gótico contemporáneo, quien expresó recientemente su obsesión por ‘Lux’.

Cyndy Cats

Cindy Cats es una banda instrumental que fusiona distintos estilos musicales y en cada concierto invita a importantes estrellas a improvisar con ellos sobre el escenario.

La agrupación está compuesta por músicos desconocidos para el público masivo pero muy relevantes en la escena musical, puesto que son quienes trabajan en la producción musical de los jóvenes artistas más famosos de Argentina: Trueno, María Becerra, Catriel, Dante Spinetta, Nicki Nicole, Emmanuel Horvilleur, Duki, Lali, Tini Stoessel, entre otros. EFE

