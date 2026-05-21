Rosalía sube al olimpo musical tras recibir el Ivors de Compositora Internacional del Año

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Londres, 21 may (EFE).- Rosalía recibió este jueves en Londres el premio Ivor Novello a Compositora Internacional del Año, uno de los más prestigiosos de la industria, que la sitúa en lo más alto del olimpo musical, al mismo nivel de Paul McCartney, Elton John o Adele.

La de Sant Esteve Sesrovires firmó así hoy un nuevo hito histórico, a sus 33 años, pues se trata de la primera artista española que añade este galardón a su palmarés, pero no la primera hispanohablante: Shakira fue reconocida con un Ivor Novello especial por su trayectoria en 2022.

En esta línea, al recoger el premio, Rosalía dijo: «Sé que hay compositores excepcionales que nunca recibirán el reconocimiento que se merecen, porque no son europeos blancos de clase media cuya educación haya sido lo suficientemente estable como para convertir un atisbo de talento en una carrera de éxito», unas palabras que fueron recibidas con aplausos en el auditorio.

«El pensamiento de escribir mi cuarto álbum me aterrorizaba», confesó la cantante catalana durante su discurso, en referencia a su último álbum ‘Lux’, pues recordó que le llevó tres años finalizarlo, pese a la presión ejercida por «ese monstruo insaciable, comúnmente conocido como la industria musical».

«Gracias por darle tanto amor a mi música», continuó Rosalía frente al público británico, que admitió que el reconocimiento de la Ivors Academy fue una «gran sorpresa» que ni siquiera «en sus mejores sueños» podría haber imaginado.

El galardón, otorgado por la Academia Ivors -una de las mayores asociaciones profesionales de compositores a nivel europeo-, reconoce el talento de Rosalía como compositora, gracias a su último álbum ‘Lux’, escrito en 13 idiomas diferentes, que ha sido alabado globalmente por la crítica.

Además, cimienta su reputación en el Reino Unido. El pasado mes de noviembre, la cantante catalana obtuvo el premio BRIT de Artista Internacional del Año en Mánchester y brindó una de las actuaciones más memorables de la noche con una versión ravera de ‘Berghain’ junto a Björk, antes de iniciar un ‘Lux Tour’ que fue calificado unánimemente con cinco estrellas por la prensa británica.

Al anunciarla como ganadora en abril, el presidente de la Academia Ivors, Tom Gray, aseguró que Rosalía está «redefiniendo» la composición de canciones: «Su obra fusiona tradición y experimentación con una precisión e impacto extraordinarios, creando canciones que evolucionan constantemente y nos sumergen por completo en su mundo».

En la ceremonia, celebrada en el hotel londinense JW Marriott Grosvenor House, además de Rosalía, fueron también reconocidos otros artistas como el británico Sam Fender, que fue reconocido como compositor del año; la irlandesa CMAT, que logró el Ivor Novello de mejor álbum por ‘Euro-Country’ o el fallecido George Michael, que recibió a título póstumo una membresía de la academia. EFE

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