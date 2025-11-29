Rosalía visita en Buenos Aires el estadio del Boca Juniors junto al cantante Trueno

Buenos Aires, 29 nov (EFE).- La cantante española Rosalía visitó en la noche de este viernes en Buenos Aires el estadio del Boca Juniors junto al rapero argentino Trueno y hasta corrió por el césped de la célebre cancha ‘xeneixe’.

«No sé por qué me da nervios. ¡Qué chulo! Es muy bonito, es muy grande. Es grande pero está cerca», afirmó la artista al salir, cual jugadora, a la arena de ‘La Bombonera’.

La cantante se sacó los zapatos y empezó a correr por la cancha, famosa por la cercanía de los hinchas con los futbolistas cuando se disputan los partidos y el estadio entero retumba.

En compañía de Trueno y directivos del club, Rosalía visitó los vestuarios del Boca y otras dependencias de la entidad deportiva y se sacó fotos con la camiseta ‘xeneixe’.

Parte de las imágenes de este recorrido fueron compartidas por Boca Juniors en sus redes sociales.

En una sorpresiva visita a Buenos Aires, Rosalía asistió el jueves último a un show de Cindy Cats, una banda emergente, y este viernes dio una entrevista y cantó en un canal de streaming.

Tras la entrevista, la catalana mantuvo un encuentro con Mariana Enriquez, reconocida escritora argentina, ganadora del Premio Herralde y referente del terror gótico contemporáneo, quien expresó recientemente su obsesión por ‘Lux’, el más reciente disco de Rosalía. EFE

