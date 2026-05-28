Rosario Murillo llama «hermano» al líder indígena en estado crítico bajo custodia estatal

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San José, 28 may (EFE).- La copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, llamó este jueves «hermano» al líder indígena nicaragüense y exdiputado Brooklyn Rivera Bryan, quien permanece encarcelado desde septiembre de 2023 y ahora está internado en estado crítico en un hospital de Managua.

«Estamos atendiendo con los mejores especialistas de Nicaragua al hermano Brooklyn Rivera», dijo Murillo a través de medios oficiales.

Las autoridades nicaragüenses revelaron en la víspera el grave estado de salud del exdiputado indígena, de 73 años, quien se encuentra internado desde el pasado 7 de marzo en la unidad de terapia intensiva de un hospital de Managua por el deterioro de sus condiciones respiratorias.

Rivera Bryan, líder del partido indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (Yatama significa ‘Hijos de la Madre Tierra’, en lengua miskita) y quien fue aliado de los gobernantes sandinistas en la Asamblea Nacional (Parlamento), fue detenido antes de las elecciones regionales de marzo de 2024 cuando aún era legislador, acusado de delitos considerados «traición a la patria».

Murillo, esposa del también copresidente Daniel Ortega, indicó que hoy se realizó una junta de médicos de especialistas para valorar la salud del líder indígena.

«Y vamos a seguir pidiéndole a Dios por la recuperación de su salud, pidiéndole a Dios para que ese corazón vibrante de Brooklyn Rivera siga latiendo en amor a Nicaragua, siga vibrando en amor a Nicaragua», comentó la copresidente.

En una carta pública, Tininiska Rivera, hija del líder indígena, responsabilizó «directamente al régimen sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y los colaboradores necesarios, por el deterioro y daño a la vida, salud e integridad física y psicológica» de su padre.

La hija de Rivera Bryan rechazó el informe oficial por contener «información falsa sobre la condición de salud y las condiciones de detención» de su padre, quien, cuando fue arrestado, salió de su casa en condiciones óptimas de salud, caminando y valiéndose por su propia cuenta.

«Por tanto, el régimen no puede pretender ahora responsabilizar a condiciones previas por el deterioro físico de un hombre que ha permanecido bajo custodia del Estado durante casi tres años», argumentó.

Para la hija, el comunicado y las fotografías divulgadas por el Gobierno de Nicaragua únicamente demuestran las condiciones indignas, inhumanas y degradantes en las que mantienen a su padre, «dando prueba de flagrantes violaciones a sus derechos fundamentales».

Por tanto, la mujer exigió a las autoridades la liberación inmediata e incondicional de su padre, una prueba de vida independiente y verificable, y acceso inmediato de familiares, abogados y médicos neutrales.

También pidió a la comunidad internacional y a los organismos de derechos humanos que, como acto humanitario urgente, trasladen de forma inmediata a su padre «a un país donde pueda recibir atención médica independiente, especializada y libre de control estatal».

«La vida de mi padre está en riesgo y el mundo no puede seguir guardando silencio, mientras la dictadura acaba con su vida», subrayó. EFE

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