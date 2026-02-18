Rosatom confirma la rescisión de contrato con Siemens para la central nuclear de Hungría

Moscú, 18 feb (EFE).- La empresa estatal atómica rusa Rosatom confirmó la rescisión de su contrato con Siemens para la central nuclear de Hungría, que recientemente comenzó su construcción, informó este miércoles la agencia TASS.

«Siemens no es proveedor del proyecto de la central nuclear Paks II. El contrato con la empresa se rescindió a finales del año pasado debido a su incapacidad para cumplir con sus obligaciones contractuales», comunicó la empresa.

Explican que su participación se limitó a componentes individuales del sistema de control automatizado de procesos, lo que representa menos del 4 % del equipo total requerido para el proyecto.

Además,»este equipo puede reemplazarse con equivalentes rusos y europeos», por lo que ya consideran proveedores alternativos.

A principios de enero, el director de Rosatom, Alexéi Lijachov, señaló que la parte rusa demandará a Siemens por incumplir el contrato de suministro de equipos para la central nuclear de Akkuyu, en Turquía.

En septiembre, Siemens anunció que el grupo empresarial abandona el negocio nuclear tras décadas de participación en la construcción de centrales e instalaciones atómicas en todo el mundo.

De este modo puso fin a su proyecto de una sociedad de riesgo compartido con el consorcio Rosatom, aunque declararon su esperanza de poder colaborar en otros campos.

Según un medio húngaro, Siemens no tomó la decisión independientemente, sino debido a no haber obtenido permisos de exportación para fabricar equipos de control y mediación en Alemania.

La semana pasada se realizó el primer vertido de cimientos de la nueva central nuclear de Paks II marcando el inicio de la construcción, ceremonia a la que acudió el director de la Organización Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, junto con las autoridades húngaras y la dirección de Rosatom.

La construcción de la planta se realiza en función de un acuerdo bilateral firmado en 2014 entre Hungría y Rusia.

En noviembre de 2025 Estados Unidos levantó las sanciones al proyecto.EFE

