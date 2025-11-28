Roscomnadzor amenaza con el bloqueo total de WhatsApp en Rusia por no impedir estafas

Moscú, 28 nov (EFE).- El sistema de mensajería instantánea WhatsApp podría ser bloqueado totalmente en Rusia por incumplir las leyes locales y no impedir su uso por parte de estafadores, alertó hoy el regulador ruso de las comunicaciones, Roscomnadzor.

«La limitación paulatina de las llamadas en WhatsApp comenzó en agosto, de lo cual Roscomnadzor informó a los medios. Las limitaciones se implementan por etapas, permitiendo a los usarios comenzar a utilizar otros sistemas de mensajería. Recomendamos mudarse a los servicios nacionales», informó la entidad en un comunicado.

El organismo señaló que «en el caso de que el sistema de mensajería no cumpla las exigencias de la legislación rusa, entonces será bloqueado totalmente».

Rusia limitó parcialmente en agosto pasado las llamadas por los servicios de mensajería instantánea Telegram y WhatsApp para contrarrestar el creciente número de estafas llevadas a cabo por esa vía, argumentando que estos sistemas «se han convertido en los principales servicios usados para engañar y extorsionar, implicar en acciones de sabotaje y terrorismo a los ciudadanos rusos».

Según informó entonces Roscomnadzor, ambos servicios «ignoraron las reiteradas exigencias de tomar medidas» al respecto.

El creciente número de estafas telefónicas en Rusia ha obligado a Rusia a tomar medidas: en marzo pasado las autoridades rusas habilitaron a los rusos la posibilidad de «autobloquear» sus solicitudes de créditos, una opción acogida inmediatamente por millones de usuarios.

Según el Ministerio de Interior, solo en 2024 más de 448.000 rusos fueron víctimas de fraude en línea, con daños que ascendieron a los 200.000 millones de rublos (unos 2.000 millones de dólares).

Junto a las restricciones contra WhatsApp y Telegram, Rusia presentó como alternativa el servicio de mensajería nacional MAX, promovido como más seguro por las autoridades rusas.EFE

