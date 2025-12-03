Roscosmos anuncia un acuerdo espacial con la India en la víspera de la cumbre Putin-Modi

Nueva Delhi, 3 dic (EFE).- La agencia espacial rusa Roscosmos anunció este miércoles un contrato con la India para el suministro de motores de cohetes espaciales, una medida que podría consolidar un nuevo destino para su tecnología de propulsión tras la pérdida de sus clientes en Estados Unidos y Europa.

«La India es nuestro gran socio en el espacio y, en un futuro próximo, debemos cooperar en materia de motores. Firmaremos un contrato sobre el programa de motores», aseguró el director general de la agencia espacial rusa Roscosmos, Dmitri Bakánov, al canal indio WION en Nueva Delhi.

Bakánov anunció el acuerdo en Nueva Delhi horas antes de que el presidente Vladímir Putin inicie su visita oficial al país si bien no ofreció detalles sobre los modelos de motores de cohetes espaciales que se incluirían en el trato.

El movimiento podría dar una oportunidad a la industria rusa de reubicar su producción de alta tecnología interrumpida en 2022, cuando la dirección de Roscosmos ordenó suspender las entregas y el mantenimiento técnico en respuesta a las sanciones impuestas por Washington tras la invasión de Ucrania.

Hasta entonces, Roscosmos suministraba los motores RD-180 utilizados por la United Launch Alliance para sus cohetes Atlas V y los RD-181 para los cohetes Antares de Northrop Grumman.

Roscosmos paralizó también las operaciones de sus cohetes Soyuz en el puerto espacial de Kourou, en la Guayana Francesa, distanciandose de la Agencia Espacial Europea (ESA), y con ello a uno de sus clientes comerciales históricos.

Además de la India, Roscosmos ha reforzado la cooperación con China, ha intensificado los servicios de lanzamiento para satélites de Irán, mantiene también asistencia técnica con Corea del Norte y contratos puntuales con naciones como Angola, Argelia o Bielorrusia, sustituyendo los antiguos ingresos comerciales occidentales por acuerdos estratégicos con el bloque no alineado.

El viaje del presidente ruso a la India se produce en plena reconfiguración del comercio global, empujada por la agresiva política arancelaria de Estados Unidos que ha afectado directamente a Nueva Delhi, castigada en agosto con aranceles punitivos del 50 % por la compra de crudo ruso. EFE

