Roscosmos concluye reparación de plataforma de lanzamiento averiada en Baikonur

1 minuto

Moscú, 3 mar (EFE).- La agencia espacial rusa Roscosmos dio por concluida hoy la reparación de la plataforma averiada del cosmódromo de Baikonur en noviembre del año pasado y anunció que el próximo lanzamiento está previsto para el próximo 22 de marzo.

«En el complejo de lanzamiento concluyeron las obras de montaje del nuevo equipamiento de la cabida de servicio», señaló en un comunicado citado por la agencia rusa TASS.

Según Roscomsos, en las labores participaron más de 150 especialistas, que llevaron a cabo el montaje en tiempo récord, poco más de dos meses.

«Durante los trabajos se creó una nueva metodología de montaje», indicó la agencia, según la cual a partir el miércoles comenzarán los preparativos para el lanzamiento del próximo carguero espacial Progress planificado para el 22 de marzo.

«Prometimos reparar la cabina antes de que concluyera el invierno y cumplimos con los plazos», afirmó el director general de Roscosmos, Dmitri Bakánov, citado en el comunicado.

La agencia espacia rusa informó el pasado 27 de noviembre que tras el lanzamiento del cohete portador Soyuz-2.1a con la nave espacial Soyuz MS-28 a bordo, fueron detectados daños en varios sistemas de la plataforma, incluyendo una cabina que resultó inutilizada.EFE

