ROSTEC aprueba estrategia que mantendrá a Rusia como segundo exportador de armas

2 minutos

Moscú, 4 nov (EFE).- La corporación rusa ROSTEC, especializada en la producción de armas y equipamiento bélico, aprobó una nueva estrategia de desarrollo hasta 2036 que busca mantener a Rusia como segundo exportador de armas a nivel mundial, informó hoy el director ejecutivo de la compañía, Oleg Yevtushenko.

«Este año ROSTEC aprobó la nueva estrategia de desarrollo hasta 2036. La compleja situación internacional y la presión de nuestros principales competidores extranjeros no cambia nuestro objetivo estratégico, mantener el segundo lugar a nivel mundial de exportadores de armas hasta 2023», afirmó en declaraciones a TASS.

Señaló que en estos momentos las exportaciones de armas de Francia y Corea del Sur se incrementan, por lo que este objetivo se torna más difícil, y destacó el papel de ROSTEC, que este martes cumple 25 años de su fundación.

«Se trata de una compañía con competencias únicas, actualmente conocida en todo el mundo. Durante los 25 años de trabajo el volumen de exportaciones de armas rusas se multiplicó por cinco», aseveró.

A su vez, el director general de la corporación, Serguéi Chémezov, celebró en Telegram el aniversario de la compañía.

«En este cuarto de siglo Rosoboronexport (la compañía rusa exportadora de armas perteneciente a ROSTEC) se convirtió en uno de los líderes del mercado mundial de armas, multiplicó su cartera de pedidos y el volumen de suministros», dijo.

Según Chémezov, «la compañía firmó más de 30.000 contratos con sus socios, exportó producciones a más de 120 países por un valor superior a los 230.000 millones de dólares».

Añadió que en la actualidad Rosoboronoexport se adapta a las nuevas condiciones impuestas por las sanciones de Occidente por la guerra en Ucrania, «fortalece sus posiciones, abre nuevas posibilidades y perspectivas». EFE

