RSF condena ataques contra The Intercept Brasil tras reportajes sobre Flávio Bolsonaro

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Río de Janeiro, 28 may (EFE).- La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) condenó este jueves los ataques y amenazas contra el portal The Intercept Brasil y varios de sus periodistas tras la publicación de una investigación sobre el senador y precandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro.

De acuerdo con la ONG, el medio digital ha sido blanco de mensajes violentos, acoso en línea y campañas de desinformación destinadas a desacreditar su labor periodística.

Según el comunicado de RSF, los ataques comenzaron después de que The Intercept Brasil publicara, el pasado 13 de mayo, una serie de reportajes que vinculan al senador, hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), condenado a 23 años de prisión por intento de Golpe de Estado, con el banquero Daniel Vorcaro.

Vorcaro, actualmente encarcelado, era el dueño del Banco Master, liquidado extrajudicialmente por el Banco Central de Brasil en noviembre del año pasado por sospechas de fraudes millonarios y ocultación de patrimonio.

Las informaciones del medio digital señalaron que Vorcaro habría invertido 134 millones de reales (unos 26,8 millones de dólares o 23 millones de euros al cambio actual) en la producción de ‘Dark Horse’, una película biográfica sobre el exmandatario brasileño.

Antes de que se conociera dicha información el senador había asegurado en público que no conocía al empresario.

RSF expresó su preocupación por las declaraciones del senador durante un acto político el 16 de mayo, cuando acusó públicamente a The Intercept Brasil de mantener supuestos vínculos con el crimen organizado sin presentar pruebas.

La organización también cuestionó la actuación del exdiputado Eduardo Bolsonaro, hermano del senador, quien días después publicó un video en la red social X en el que acusó al periodista estadounidense Steven Monacelli, colaborador de The Intercept Brasil y quien le había pedido en Texas comentarios sobre la financiación de la película, de tener nexos con organizaciones criminales.

Según RSF, tras la publicación del video, en el que Eduardo Bolsonaro afirmó haber contactado a las autoridades policiales locales y sugirió que Monacelli podría encontrar civiles armados en Texas, comenzaron a circular en las redes sociales fotografías e información personal del reportero, quien se convirtió en blanco de ataques en X promovidos por aliados de la familia Bolsonaro.

«Exponer públicamente a periodistas e incentivar narrativas violentas contra la prensa alimenta la intimidación, deslegitima el periodismo de investigación y crea un ambiente que puede conducir directamente a amenazas y a la autocensura», afirmó el director de RSF para América Latina, Artur Romeu, citado en el comunicado.

Las denuncias de The Intercept afectaron negativamente a Flávio Bolsonaro, que venía igualando en los sondeos para las elecciones presidenciales del 4 de octubre al actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que aspira a un cuarto mandato no consecutivo.

Según la última encuesta de Datafolha, Lula tiene el 47 % de las preferencias, mientras el ultraderechista cuenta con el 43 % de los apoyos en una eventual segunda vuelta, frente al empate del 45 % registrado en el anterior sondeo para ambos aspirantes.

La ONG afirmó que la campaña de hostigamiento contra el medio digital contribuye además a crear un ambiente «hostil» para el periodismo de investigación en el país sudamericano, en un contexto preelectoral «ya marcado por la polarización» de cara a las elecciones presidenciales de octubre. EFE

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