RSF condena crimen contra Josué Martínez, el sexto periodista asesinado en México este año

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Ciudad de México, 17 jul (EFE).- La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) condenó este viernes el asesinato de Josué Martínez Contreras, el sexto periodista asesinado en México desde el inicio de 2026, y exigió al Gobierno federal garantizar «una investigación exhaustiva» del caso, ocurrido el 16 de julio en el estado de Puebla (centro).

Martínez Contreras, de 39 años, fue acribillado por un grupo de hombres armados, mientras se encontraba con su hijo menor de edad cerca de su domicilio en el municipio de San Martín Texmelucan.

De acuerdo con RSF, la Fiscalía General del Estado de Puebla abrió una investigación para esclarecer el móvil e identificar a los responsables.

La ONG recordó que Martínez Contreras era director del medio digital Noticias San Martín Texmelucan, una página informativa y de denuncia comunitaria en Facebook con más de 155.000 seguidores en la que ofrecía una cobertura de temas relacionados con seguridad, servicios públicos y administraciones municipales, así como entrevistas a funcionarios públicos.

Como parte de su labor, indicó RSF, el comunicador «también cuestionó de forma reiterada la gestión de los recursos públicos y el desempeño de las instituciones locales».

Por ello, agregó, «ocho meses antes de su asesinato», el periodista «denunció en un video difundido por el medio A Tiempo Noticias que había recibido amenazas telefónicas por parte de una autoridad local».

La organización explicó que las amenazas las habría recibido el periodista luego de una cobertura sobre «la gestión del sistema local de agua potable, el uso de los recursos recaudados, la existencia de tomas clandestinas y la falta de obras públicas».

El director de RSF en América Latina, Artur Romeu, también hizo un llamado a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) para que atraiga el caso y coordine su trabajo con la Fiscalía General del Estado de Puebla.

«También instamos a las autoridades a evaluar de inmediato todos los riesgos que enfrentan la familia del periodista, el equipo de Noticias San Martín Texmelucan y los reporteros que cubren el caso, y a proporcionar todas las medidas de protección necesarias», zanjó Romeu.

RSF se sumó a la condena de otros organismos internacionales como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que también criticó «la impunidad en estos crímenes» contra la prensa.

La organización Artículo 19, aliada local de RSF, documentó 39 agresiones contra periodistas y medios de comunicación en Puebla durante 2025, la segunda cifra más alta del país, solo por detrás de Ciudad de México.

El 7 de julio, RSF había registrado cinco periodistas asesinados en México en lo que iba de 2026. Nueve días después, el asesinato de Josué Martínez elevó esa cifra a seis. EFE

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