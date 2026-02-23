RSF denuncia a Rusia ante CPI por crímenes de lesa humanidad contra periodistas en Ucrania

2 minutos

París, 23 feb (EFE).- Reporteros sin Fronteras (RSF) anunció este lunes la presentación por primera vez de una denuncia por crímenes de lesa humanidad contra Rusia ante la Corte Penal Internacional (CPI), por su acción deliberada contra el trabajo de periodistas que cubren la guerra de Ucrania.

RSF, que había presentado una decena de denuncias ante la CPI contra Rusia por crímenes de guerra desde que comenzó en febrero de 2022 la invasión de Ucrania, indicó en un comunicado que ahora utiliza el cargo de crímenes de lesa humanidad, debido a la persecución sistemática de la que son víctimas los periodistas en su actividad.

Según sus datos, hasta el pasado día 10 y desde el inicio de esa invasión el 24 de febrero de 2022, más de 175 periodistas han sufrido los abusos de las fuerzas rusas.

Como consecuencia de ello, 16 de ellos (ucranianos o extranjeros) han muerto mientras realizaban su trabajo alcanzados por el fuego de las tropas rusas o por ataques selectivos de drones, otros 53 han resultado heridos y se han producido al menos 83 intentos de homicidio.

Además, hay 26 periodistas ucranianos detenidos en Rusia o en territorios ucranianos ocupados por las fuerzas rusas.

En paralelo, se han constatado al menos 25 ataques de las fuerzas rusas contra torres de televisión y de radio en territorio ucraniano que, según Reporteros, buscan privar de información a la población y aumentar la desinformación en medio del caos de la guerra.

Igualmente, 24 hoteles conocidos por ser lugar de encuentro para periodistas han sido blanco de ofensivas rusas, en las que hubo un muerto y al menos siete heridos.

«Estos ataques no son aislados ni accidentales. Su carácter generalizado y sistemático pone en evidencia una política de Estado y constituye un crimen de lesa humanidad: perseguir a periodistas por su trabajo», señaló Antonio Bernardo, director de defensa y asistencia de la organización.

Lo que pide a la CPI y al Fiscal General de Ucrania, ante el que también se ha formalizado esta denuncia, es que respondan «con la misma firmeza que han demostrado en casos anteriores». EFE

ac/ngp/llb