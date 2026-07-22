RSF insta a la ONU a intervenir ante la «criminalización» del periodismo en Túnez

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Túnez, 22 jul (EFE).- Reporteros Sin Fronteras (RSF) instó a la ONU a intervenir ante las autoridades de Túnez para poner fin a la «criminalización» y «los ataques sistemáticos» a la libertad de prensa y el derecho a la información en el país, con un «creciente número de procesamientos contra periodistas», informó este miércoles la organización en un comunicado.

En un «contexto de creciente represión», RSF llevó ante el relator especial de las Naciones Unidas sobre la libertad de expresión, Leopoldo Maldonado, el caso del periodista Mourad Zeghidi, detenido desde mayo de 2024 con base en el decreto ley 54 que castiga los «rumores y noticias falsas» con hasta diez años de cárcel.

El caso de Zeghidi, acusado por sus «actividades periodísticas» durante su participación en el debate radiofónico ‘Emisión Imposible’, de la emisora privada IFM, no es «aislado», según RSF, sino que «ilustra la creciente criminalización del periodismo en Túnez».

La comunicación dirigida al relator especial de la ONU «documenta las violaciones a la libertad de prensa y al derecho a la información en el emblemático caso» y transmite su preocupación por el uso «cada vez mayor» de disposiciones penales y legislación antiterrorista para procesar a periodistas.

Para RSF, el caso de Zeghidi muestra la tendencia «de un sistema judicial movilizado para silenciar a los periodistas por su labor periodística».

Ante esta situación, la organización instó al relator especial a «denunciar la instrumentalización sistemática del sistema penal contra periodistas y a actuar para lograr la liberación de los profesionales de los medios de comunicación procesados por su trabajo».

El llamamiento se produce pocos días después de que el periodista Haythem Mekki fuera condenado a un año de prisión, en virtud del Código de Telecomunicaciones, por una publicación que denunciaba las condiciones de la morgue de un hospital en el sureste del país.

Unas semanas antes, un tribunal de apelación confirmó la condena a un año de cárcel para Zied el Heni por criticar las decisiones judiciales en el caso de un colega de profesión, durante un seminario en el que participó y que luego subió a Facebook.

Estos y otros casos surgen «en un contexto de continuo deterioro de la libertad de prensa desde la concentración de poder en manos del presidente Kais Said en julio de 2021», señaló RSF.

Desde que Said -en el poder desde 2019- se arrogara plenos poderes en 2021 y reformara el sistema político y la Constitución, antes de ser reelegido en las elecciones de 2024, organizaciones internacionales denunciaron una intensificación de la «represión» a la disidencia y ataques a la libertad de expresión.

Túnez ocupa el puesto 137 de 180 países y territorios en el Índice Mundial de Libertad de Prensa 2026 publicado por RSF. EFE

sb/pcc