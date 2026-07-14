RSF pide la liberación de Lmrabet y denuncia uso del sistema judicial contra la crítica

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Rabat, 14 jul (EFE).- Reporteros sin Fronteras (RSF) reclamó hoy la liberación del periodista independiente franco-marroquí Ali Lmrabet, detenido en Marruecos el domingo por «presunta difusión de información falsa», según la Fiscalía, y denunció el uso del sistema judicial para reprimir la crítica.

«La detención de Ali Lmrabet es profundamente preocupante e ilustra, una vez más, el uso del sistema judicial para silenciar las voces críticas. Exigimos su liberación», señala RSF en un comunicado divulgado este martes.

«Ali Lmrabet ha dedicado su carrera al periodismo y al derecho a la información, valores que Marruecos se ha comprometido públicamente a defender. Criminalizar el trabajo de un periodista no es la aplicación de la ley: es la perversión de la justicia al servicio de la represión», continúa.

Lmrabet (Tetuan, 1959) fue detenido el domingo a su llegada a Tánger procedente de Barcelona, donde reside, y fue trasladado a Casablanca para responder a varios cargos por presuntos delitos de difamación e injurias por su trabajo periodístico, según informó este martes la Fiscalía marroquí.

El periodista, con pasaporte francés, es sospechoso de delitos relacionados con «la publicación de una serie de contenidos digitales que contienen declaraciones difamatorias e injuriosas contra personas e instituciones, así como expresiones ofensivas dirigidas contra organismos regulados por la ley», agregó la Fiscalía.

RSF recuerda que Lmrabet es una destacada figura del periodismo crítico en Marruecos, fundador de ‘Demain Magazine’ y ‘Le Journal’, que fueron prohibidos en el país.

En 2003, fue encarcelado tras publicar artículos críticos con el Gobierno e indultado por el rey al año siguiente. En 2005, sin embargo, se le prohibió ejercer el periodismo en Marruecos durante diez años tras otra condena por difamación.

Lmrabet abandonó Marruecos y se estableció en Barcelona, donde reside con su familia. Desde entonces ha trabajado en medios de España, Francia y Reino Unido y conduce un podcast sobre política marroquí.

En 2008, las autoridades marroquíes intentaron procesar a Ali Lmrabet ante tribunales españoles y franceses, pero estos casos fueron desestimados sistemáticamente.

En 2014, fue nombrado uno de los «100 héroes de la información» de RSF por su compromiso con la libertad de prensa.

Marruecos ocupa el puesto 105 en una lista de 180 países y territorios en el Índice Mundial de Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras (RSF) de 2026.EFE

mar/cg