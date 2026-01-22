RSF y CPJ piden a 29 países participar en audiencia judicial para acceso de prensa a Gaza

Jerusalén, 22 ene (EFE).- Reporteros Sin Fronteras (RSF) y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) pidieron este jueves a los 29 países que integran la Coalición por la Libertad de Prensa (MFC en inglés) que envíen a representantes a la audiencia del próximo lunes en el Tribunal Supremo de Israel, que debe pronunciarse sobre el veto a la entrada de periodistas a Gaza.

Hace cinco meses, los 29 países miembros de la MFC emitieron una declaración conjunta que exigía a Israel permitir el acceso «independiente e inmediato» a la prensa en Gaza, y a «proteger a los periodistas sobre el terreno», tras un bloqueo que persiste durante casi dos años y 4 meses y con más de 220 periodistas asesinados en la Franja.

El próximo lunes, la Asociación de la Prensa Extranjera (FPA, por sus siglas en inglés) presentará una nueva petición ante el Supremo solicitando el acceso independiente de la prensa a Gaza, una postura que llevan manteniendo desde septiembre de 2024 ante los continuos obstáculos en distintas instancias por parte del Gobierno de Israel.

RSF y CPJ, que igualmente son como miembros del órgano consultivo de MFC, participarán como ‘amici curiae’ en la audiencia de este lunes; un término que alude a organizaciones ajenas a un caso judicial que voluntariamente presentan información.

«Durante más de dos años, la libre circulación dentro y fuera del territorio asediado ha estado prohibida, y más de 220 periodistas palestinos han sido asesinados en Gaza por el Ejército israelí», esgrimieron RSF y CPJ en un comunicado.

Además, también instaron a los Estados miembros de la MFC a «priorizar la libertad de prensa en las conversaciones con el nuevo Gobierno tecnocrático (palestino)» para la Franja de Gaza, «comenzando por el levantamiento inmediato del bloqueo mediático».

«El acceso independiente a las zonas de conflicto es un principio fundamental del periodismo de guerra. La prensa extranjera ha podido cubrir muchos conflictos recientes de alta intensidad, desde Irak hasta Afganistán y Ucrania», detalla el director general de RSF, Thibaut Bruttin, en un comunicado.

Desde que en octubre de 2023 Israel comenzase a bombardear Gaza tras los ataques de Hamás en territorio israelí, ningún periodista ha podido acceder a la Franja si no es empotrado, sin libertad de movimiento, con el Ejército israelí y a zonas donde no hay civiles palestinos.

La FPA lleva pidiendo al Supremo desde 2024 la entrada de los informadores a Gaza y el alto Tribunal israelí denegó en ese año la petición, alegando motivos de seguridad y el hecho de que podrían revelarse detalles operativos de las tropas.

Con una tregua en Gaza vigente desde el 10 de octubre de 2025, la Fiscalía israelí mantiene su negativa, alegando que «si bien la situación real ha cambiado, esto no altera la conclusión de que, incluso en este momento, no se debe permitir la entrada a la Franja de Gaza sin escolta». EFE

